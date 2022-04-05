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Haberler Galeri Boşandı hayatını yeniledi! Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven eski eşi Caner Turp'u hayatından tamamen çıkarttı! Flaş hamle
Giriş Tarihi: 05.04.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 09:15

Boşandı hayatını yeniledi! Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven eski eşi Caner Turp'u hayatından tamamen çıkarttı! Flaş hamle

"Sihirli Annem" dizisinde hayat verdiği 'Ceren' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Gizem Güven, 10 yıl aşk yaşadığı futbolcu Caner Turp ile 1 buçuk yıl önce nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyada mutluluk saçan çiftten şoke eden bir haber gelmişti. Gizem Güven, Instagram hesabından Caner Turp ile fikir ayrılıkları yaşadıklarını ve evlilikleri sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu. Eski eşiyle yaşadığı evi terk edip yeniden İstanbul'a dönen Güven, kendisine yeni bir hayat kurdu.

MERVE YURTYAPAN
Boşandı hayatını yeniledi! Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven eski eşi Caner Turp’u hayatından tamamen çıkarttı! Flaş hamle

Gençlik dizisi "Sihirli Annem"de 'Ceren' karakterine hayat veren ünlü oyuncu ve fenomen Gizem Güven, 10 yıldır futbolcu Caner Turp ile birliktelik yaşıyordu.

Boşandı hayatını yeniledi! Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven eski eşi Caner Turp’u hayatından tamamen çıkarttı! Flaş hamle

Mutlu ilişkileriyle sık sık dikkatleri üzerine çeken Gizem Güven ve Caner Turp, 1 buçuk yıl önce nikah masasına oturdu.

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Boşandı hayatını yeniledi! Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven eski eşi Caner Turp’u hayatından tamamen çıkarttı! Flaş hamle

Gizem Güven ile Caner Turp herkesi şoke eden bir karar verdi.

Boşandı hayatını yeniledi! Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven eski eşi Caner Turp’u hayatından tamamen çıkarttı! Flaş hamle

Ünlü oyuncu haberi kendi kişisel Instagram hesabından duyurmuştu.

Boşandı hayatını yeniledi! Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven eski eşi Caner Turp’u hayatından tamamen çıkarttı! Flaş hamle

Güven, Turp ile fikir ayrılıkları yaşadıklarını ve evlilikleri sonlandırma kararı aldıklarını resmi olarak açıklamıştı.

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