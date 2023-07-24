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Haberler Galeri 'Botoksum, dolgum yok' diyen Nefise Karatay’a Demet Akalın’dan gönderme! Bu sözler kavgada söylenmez!
Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:45

'Botoksum, dolgum yok' diyen Nefise Karatay’a Demet Akalın’dan gönderme! Bu sözler kavgada söylenmez!

Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Şu sıralar tatilde ailesi ile vakit geçiren Nefise Karatay son olarak açıklamalarıyla dikkat çekti. Nefise Karatay katıldığı bir yayında "Botoksum, dolgum yok" dedi, mimiklerini gösterdi. Oyuncu ve sunucu açıklamasında "Bir kere botoksun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bloke ediyor kasları küçültüyor bunu araştırdım bir süre sonra botoks tutmayacak. Kimyasal bir zehir enjekte ediyorsun sonuçta" demişti. Sosyal medyada son haliyle dikkat çeken Nefise Karatay'a bir yorum da Demet Akalın'dan geldi.

’Botoksum, dolgum yok’ diyen Nefise Karatay’a Demet Akalın’dan gönderme! Bu sözler kavgada söylenmez!

Nefise Karatay adeta yıllara meydan okuyor. Son haliyle dikkat çeken Karatay, "Botoksum, dolgum yok" deyince sosyal medyada gündem oldu.

’Botoksum, dolgum yok’ diyen Nefise Karatay’a Demet Akalın’dan gönderme! Bu sözler kavgada söylenmez!

Nefise Karatay son haliyle sık sık gündeme geliyor. Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.

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’Botoksum, dolgum yok’ diyen Nefise Karatay’a Demet Akalın’dan gönderme! Bu sözler kavgada söylenmez!

Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla adeta yıllara meydan okuduğunu gösteren eski manken açıklamalarıyla dikkat çekti.

’Botoksum, dolgum yok’ diyen Nefise Karatay’a Demet Akalın’dan gönderme! Bu sözler kavgada söylenmez!

Nefise Karatay katıldığı bir yayında "Botoksum, dolgum yok" dedi, mimiklerini gösterdi. Oyuncu ve sunucu açıklamasında "Bir kere botoksun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bloke ediyor kasları küçültüyor bunu araştırdım bir süre sonra botoks tutmayacak. Kimyasal bir zehir enjekte ediyorsun sonuçta" dedi.

’Botoksum, dolgum yok’ diyen Nefise Karatay’a Demet Akalın’dan gönderme! Bu sözler kavgada söylenmez!

"ESTETİKSİZ HALİ DİYE ARA FENA"
Nefise Karatay sözleriyle Demet Akalın ve diğer sosyal medya kullanıcılarını ikna edemedi.

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