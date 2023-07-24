Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:45

'Botoksum, dolgum yok' diyen Nefise Karatay’a Demet Akalın’dan gönderme! Bu sözler kavgada söylenmez!

Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Şu sıralar tatilde ailesi ile vakit geçiren Nefise Karatay son olarak açıklamalarıyla dikkat çekti. Nefise Karatay katıldığı bir yayında "Botoksum, dolgum yok" dedi, mimiklerini gösterdi. Oyuncu ve sunucu açıklamasında "Bir kere botoksun çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bloke ediyor kasları küçültüyor bunu araştırdım bir süre sonra botoks tutmayacak. Kimyasal bir zehir enjekte ediyorsun sonuçta" demişti. Sosyal medyada son haliyle dikkat çeken Nefise Karatay'a bir yorum da Demet Akalın'dan geldi.