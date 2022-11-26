Giriş Tarihi: 26.11.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 09:48

"Böyle anne mi olur?" Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel minisini çekti pozunu verdi!

Giyimi sıklıkla eleştirilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az kızı kadar magazinde yer alıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı. Güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel adeta genç kızlara taş çıkarıyor. 43 yaşındaki Havva Öztel son olarak sosyal medya hesabından mini etekli pozunu paylaştı. Havva Öztel'in düzgün fiziğiyle şov yaptığı minili pozu sosyal medyayı salladı. İşte fit hali ile övgüleri toplayan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in iddialı halleri...