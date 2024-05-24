Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Böylesi Süperstar Ajda Pekkan için bir ilk! Beşiktaş Stadyumu'ndaki konserlerin loca fiyatları 630 bin TL’yi buldu!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 11:26

Böylesi Süperstar Ajda Pekkan için bir ilk! Beşiktaş Stadyumu'ndaki konserlerin loca fiyatları 630 bin TL’yi buldu!

Kariyerinde ilk kez stadyum konseri verecek olan Ajda Pekkan, aylar önce hazırlıklara başladı. 78 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan'a Beşiktaş Stadyumu'nda vereceği konserde sanatçı dostları da eşlik edecek. 'Ajda Pekkan ve Arkadaşları' adı ile 12 Haziran'da gerçekleşecek konser büyük bir heyecan ile beklenirken aralarında Andrea Bocelli ve Yalın gibi sanatçıların da olduğu stadyum konserlerinin loca fiyatlarının 630 bin TL'ye kadar çıktığı konuşuluyor.

Böylesi Süperstar Ajda Pekkan için bir ilk! Beşiktaş Stadyumu’ndaki konserlerin loca fiyatları 630 bin TL’yi buldu!

Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, 78 yaşındaki güzellik ve enerjisiyle kariyerinde bir ilke imza atıyor. Haziran ayında gerçekleşecek olan stadyum konseri ile heyecanla beklenen Ajda Pekkan'a sanatçı dostları da eşlik edecek.

Böylesi Süperstar Ajda Pekkan için bir ilk! Beşiktaş Stadyumu’ndaki konserlerin loca fiyatları 630 bin TL’yi buldu!

'Ajda Pekkan ve Arkadaşları' adı ile 12 Haziran'da gerçekleşecek konserde Süperstar'a; Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Dolapdere Big Bang eşlik edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Böylesi Süperstar Ajda Pekkan için bir ilk! Beşiktaş Stadyumu’ndaki konserlerin loca fiyatları 630 bin TL’yi buldu!

Süperstar, bu konser için sıkı bir diyete girdi ve bir buçuk ayda 3 kilo verdi.

4-5 KOSTÜM GİYECEK

Süperstar'ın konser için kıyafetleri özel olacak. Pekkan'a 4-5 kostüm hazırlanıyor.

8.5 MİLYON TL CEPTE

Aksesuarlar ve ayakkabılarla birlikte bu kostümlerin fiyatının 450 ile 500 bin TL arasında olduğu iddia edildi. En ucuzu 700 lira, en pahalısı 15 bin lira olan biletlerin yarısı şimdiden satıldı. Pekkan, bu konserden 8.5 milyon kazanacak.

Böylesi Süperstar Ajda Pekkan için bir ilk! Beşiktaş Stadyumu’ndaki konserlerin loca fiyatları 630 bin TL’yi buldu!

Öte yandan; Ajda Pekkan, Andrea Bocelli ve Yalın gibi sanatçıların olduğu stadyum konserlerinin loca fiyatlarının 630 bin TL'ye kadar çıktığı konuşuluyor.

Böylesi Süperstar Ajda Pekkan için bir ilk! Beşiktaş Stadyumu’ndaki konserlerin loca fiyatları 630 bin TL’yi buldu!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA