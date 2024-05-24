Giriş Tarihi: 24.05.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
11:26
Böylesi Süperstar Ajda Pekkan için bir ilk! Beşiktaş Stadyumu'ndaki konserlerin loca fiyatları 630 bin TL’yi buldu!
Kariyerinde ilk kez stadyum konseri verecek olan Ajda Pekkan, aylar önce hazırlıklara başladı. 78 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan'a Beşiktaş Stadyumu'nda vereceği konserde sanatçı dostları da eşlik edecek. 'Ajda Pekkan ve Arkadaşları' adı ile 12 Haziran'da gerçekleşecek konser büyük bir heyecan ile beklenirken aralarında Andrea Bocelli ve Yalın gibi sanatçıların da olduğu stadyum konserlerinin loca fiyatlarının 630 bin TL'ye kadar çıktığı konuşuluyor.