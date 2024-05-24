Böylesi Süperstar Ajda Pekkan için bir ilk! Beşiktaş Stadyumu’ndaki konserlerin loca fiyatları 630 bin TL’yi buldu!

Süperstar, bu konser için sıkı bir diyete girdi ve bir buçuk ayda 3 kilo verdi.

4-5 KOSTÜM GİYECEK

Süperstar'ın konser için kıyafetleri özel olacak. Pekkan'a 4-5 kostüm hazırlanıyor.

8.5 MİLYON TL CEPTE

Aksesuarlar ve ayakkabılarla birlikte bu kostümlerin fiyatının 450 ile 500 bin TL arasında olduğu iddia edildi. En ucuzu 700 lira, en pahalısı 15 bin lira olan biletlerin yarısı şimdiden satıldı. Pekkan, bu konserden 8.5 milyon kazanacak.