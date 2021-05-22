Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle sosyal medyanın zirvesinde!

atv ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yeni dizisi daha geldi. Bozkır Arslanı Celaleddin sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı ve izleyicinin beğenisini kazandı. Dizi #BozkırArslanıCelaleddin etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Yayına girmesiyle birlikte Türkiye gündeminde zirvede yer bulan 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde Şehzade Celaleddin ve Cengiz Han'ın ilk kez karşılaştı ve Celaleddin, Moğolları karşısına almayı göze alarak Kutlu Bike'yi Cengiz Han'ın kampından kaçırdı. Bozkır Arslanı Celaleddin 1. bölüm özeti...