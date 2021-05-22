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Haberler Galeri Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle sosyal medyanın zirvesinde!
Giriş Tarihi: 22.05.2021 13:51 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 13:55

ilk bölümüyle sosyal medyanın zirvesinde!

ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan dizisinin yapımcısı 'ın yeni dizisi daha geldi. sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı ve izleyicinin beğenisini kazandı. Dizi #BozkırArslanıCelaleddin etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Yayına girmesiyle birlikte gündeminde zirvede yer bulan 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde Şehzade Celaleddin ve 'ın ilk kez karşılaştı ve Celaleddin, Moğolları karşısına almayı göze alarak Kutlu Bike'yi Cengiz Han'ın kampından kaçırdı. özeti...

Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle sosyal medyanın zirvesinde!

Yayına girmesiyle birlikte gündeminde zirvede yer bulan ''in ilk bölümünde Şehzade Celaleddin ve 'ın ilk kez karşılaştı ve Celaleddin, Moğolları karşısına almayı göze alarak Kutlu Bike'yi Cengiz Han'ın kampından kaçırdı.

Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle sosyal medyanın zirvesinde!

'', Harezm şehzadesi Celaleddin'in korkusuzca çıktığı aslan avı ile başladı. Zekası ve cesareti ile silah kullanmadan vahşi bir aslanı tuzağa düşüren Celaleddin, avın ardından sultan babası tarafından saraya çağırıldı.

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Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle sosyal medyanın zirvesinde!

Sultan Aleaddin, şehzadelerini ve beylerini huzurunda toplayıp, herkesi tehlikesine karşı uyardı ve Cengiz Han'a bir elçilik heyeti gönderilmesine karar verildi. Sultan Aleaddin, Celaleddin'in heyete katılma talebini reddedip en güvendiği komutanı Timur Melik'i bu işle görevlendirdi.

Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle sosyal medyanın zirvesinde!

Türkan Hatun, Celaleddin'i evlendirmek üzere uygun bir gelin adayını saraya davet ederken, Celaleddin ise gizlice başkentten ayrılıp 'a giden kafileye katıldı. Kafile yolda bir kervansarayda konakladı. Gürgenç'te tüccarlık yapan Behram, Cengiz Han'ı kafileden ve şehzade Celaleddin'den haberdar etti. Tüccar kılığında kervansaraya gelen Cengiz Han, burada Celaleddin ile tanıştı ve genç adamın cesaretinden ve erdeminden hayli etkilendi.

Bozkır Arslanı Celaleddin ilk bölümüyle sosyal medyanın zirvesinde!

Elçilik heyeti Moğol karargahına ulaştığında 'ın otağından çıkmasıyla Celaleddin, kervansarayda tanıştığı kişinin Cengiz Han olduğunu anladı. Cengiz Han elçileri iyi karşıladı ve akşam düzenleyeceği toya davet etti. Bu sırada Moğollara esir düşmüş Kutlu Bike kaçmaya çalışınca, Cengiz Han'ın gazabını üzerine çekti. Cengiz Han esiri öldürmek üzereyken, Celaleddin araya girdi ve infazı durdurdu. Celaleddin, Kutlu Bike'yi kurtarabilmek için kimliğini açıklamak zorunda kaldı.

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