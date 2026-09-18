Brad Pitt tanınmaz hale geldi! Yüzündeki morluklar gündem oldu: "Kırmızı halıdaki halinden eser yok"

Yunanistan'da gerçekleştirilen çekimler sırasında Pitt'in genç bir oyuncuyu kucağında taşıyarak eczaneden çıktığı dramatik bir sahne de görüntülenmişti. Filmdeki bu ayrıntılar, Fred Scully'nin kızını korumaya çalışan çaresiz bir baba olarak zorlu bir yolculuğa çıkacağını gösteriyor.