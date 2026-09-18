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Brad Pitt tanınmaz hale geldi! Yüzündeki morluklar gündem oldu: 'Kırmızı halıdaki halinden eser yok'
Giriş Tarihi: 18.09.2026 16:15
Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 16:16
Brad Pitt tanınmaz hale geldi! Yüzündeki morluklar gündem oldu: "Kırmızı halıdaki halinden eser yok"
Hollywood'un en tanınan yüzlerinden Brad Pitt, bambaşka bir görünüme büründü. Saçları, sakalları ve yorgun yüz ifadesiyle neredeyse tanınmayacak hâle gelen 62 yaşındaki yıldızın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Pitt'in bu çarpıcı değişiminin arkasından ise sarsıcı bir hikâye çıktı. İşte detaylar...