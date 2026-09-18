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Giriş Tarihi: 18.09.2026 16:15 Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 16:16

Brad Pitt tanınmaz hale geldi! Yüzündeki morluklar gündem oldu: "Kırmızı halıdaki halinden eser yok"

Hollywood'un en tanınan yüzlerinden Brad Pitt, bambaşka bir görünüme büründü. Saçları, sakalları ve yorgun yüz ifadesiyle neredeyse tanınmayacak hâle gelen 62 yaşındaki yıldızın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Pitt'in bu çarpıcı değişiminin arkasından ise sarsıcı bir hikâye çıktı. İşte detaylar...

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Brad Pitt tanınmaz hale geldi! Yüzündeki morluklar gündem oldu: Kırmızı halıdaki halinden eser yok

HELLO! Magazine'in haberine göre Brad Pitt, psikolojik gerilim türündeki "The Riders" filminde Fred Scully adlı Avustralyalı bir babayı canlandırıyor.

Brad Pitt tanınmaz hale geldi! Yüzündeki morluklar gündem oldu: Kırmızı halıdaki halinden eser yok

Ünlü oyuncu, karakteri için gümüş rengi sakalları, dağınık saçları ve sert yüz ifadesiyle alışılmış kırmızı halı görüntüsünden uzaklaştı. Çekimler sırasında ekose gömlek, kargo pantolon, beyzbol şapkası ve güneş gözlüğüyle görüntülenen Pitt'i hayranları ilk bakışta tanımakta zorlandı.

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Brad Pitt tanınmaz hale geldi! Yüzündeki morluklar gündem oldu: Kırmızı halıdaki halinden eser yok

BRAD PİTT'İN YENİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Setten yayımlanan fotoğraflarda Brad Pitt'in yıpranmış ve kaygılı bir karakter görünümüne sahip olduğu görüldü. Bazı sahnelerde yüzünde makyajla oluşturulan morluklar ve sahte kan izleri bulunan oyuncu, hikâyenin duygusal ağırlığını görünümüne de taşıdı.

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Brad Pitt tanınmaz hale geldi! Yüzündeki morluklar gündem oldu: Kırmızı halıdaki halinden eser yok

Yunanistan'da gerçekleştirilen çekimler sırasında Pitt'in genç bir oyuncuyu kucağında taşıyarak eczaneden çıktığı dramatik bir sahne de görüntülenmişti. Filmdeki bu ayrıntılar, Fred Scully'nin kızını korumaya çalışan çaresiz bir baba olarak zorlu bir yolculuğa çıkacağını gösteriyor.

Brad Pitt tanınmaz hale geldi! Yüzündeki morluklar gündem oldu: Kırmızı halıdaki halinden eser yok

THE RİDERS FİLMİNİN KONUSU NE?

"The Riders", Avustralyalı yazar Tim Winton'ın 1994 yılında yayımlanan aynı adlı romanından sinemaya uyarlanıyor. 1995 Booker Ödülü için kısa listeye kalan roman, İrlanda'da eski bir ev satın alarak yeni bir hayat kurmaya hazırlanan Fred Scully'nin hikâyesini anlatıyor.

Brad Pitt tanınmaz hale geldi! Yüzündeki morluklar gündem oldu: Kırmızı halıdaki halinden eser yok

Scully, eşi Jennifer ile yedi yaşındaki kızı Billie'yi havaalanında karşılamaya gider. Ancak uçaktan yalnızca travma geçirmiş durumdaki Billie iner. Eşinin hiçbir açıklama yapmadan ortadan kaybolması üzerine Scully, küçük kızıyla birlikte Avrupa boyunca iz sürmeye başlar. Yolculuk ilerledikçe umut, öfke ve takıntı arasındaki sınırlar giderek bulanıklaşır.

Brad Pitt tanınmaz hale geldi! Yüzündeki morluklar gündem oldu: Kırmızı halıdaki halinden eser yok

OSCAR ÖDÜLLÜ YÖNETMEN KAMERA ARKASINDA

Filmin yönetmenliğini "Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok" ve "Konsey" filmleriyle tanınan Edward Berger üstleniyor. Senaryoyu David Kajganich kaleme alırken yapımın finansmanını ve dağıtımını bağımsız sinemanın öne çıkan şirketlerinden A24 gerçekleştiriyor. Brad Pitt aynı zamanda Plan B Entertainment aracılığıyla filmin yapımcıları arasında bulunuyor.

Brad Pitt tanınmaz hale geldi! Yüzündeki morluklar gündem oldu: Kırmızı halıdaki halinden eser yok

Oyuncu kadrosunda Pitt'e Julianne Nicholson, Coco Greenstone, Danny Huston, Michael Smiley, Camille Cottin ve Ulrich Thomsen eşlik ediyor.

Brad Pitt tanınmaz hale geldi! Yüzündeki morluklar gündem oldu: Kırmızı halıdaki halinden eser yok

ÇEKİMLER AVRUPA'YA YAYILDI

"The Riders"ın ana çekimleri Şubat 2026'da İrlanda'da başladı. Dublin, Wicklow, Cork ve Kerry'nin ardından yapım ekibi Yunanistan, Hollanda ve Belçika'ya geçti.

Brad Pitt tanınmaz hale geldi! Yüzündeki morluklar gündem oldu: Kırmızı halıdaki halinden eser yok

Vizyon tarihi henüz açıklanmayan film, Brad Pitt'in yıllar sonra üstlendiği en karanlık ve duygusal rollerden biri olmaya aday gösteriliyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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