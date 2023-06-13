Breaking Bad’in ünlü oyuncusu Mike Batayeh hayatını kaybetti

Efsane dizi Breaking Bad'de Dennis Markowski karakterini canlandıran Amerikalı oyuncu Mike Batayeh'ten acı haber geldi. Amerikalı oyuncu Mike Batayeh, 52 yaşında hayatını kaybetti. Batayeh'in Michigan'daki evinde kalp krizi geçirerek öldüğü açıklandı. Batayeh, Breaking Bad'de aynı zamanda metamfetamin laboratuvarı olan Lavanderia Brillante Laundromat'ın yöneticisi Dennis'i canlandırdı. ÇOK SAYIDA YAPIMDA ROL ALDI Oyuncu, ayrıca Sleep Cell, Everybody Loves Reymond, Boy Meets World ve It's Always Sunny in Philadelphia gibi dizilerde de rol aldı. American Dreamz filminde ise başrol oynadı. Oyuncu ayrıca New York'ta birçok kulüpte stand-up gösterisi yaptı.