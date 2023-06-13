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Haberler Galeri Breaking Bad'in ünlü oyuncusu Mike Batayeh hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 13.06.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 09:31

Breaking Bad'in ünlü oyuncusu Mike Batayeh hayatını kaybetti

Popüler dizi Breaking Bad'in yanı sıra Everybody Loves Raymond ve Sleeper Cell gibi yapımlarla adını duyuran Amerikalı oyuncu Mike Batayeh, 52 yaşında yaşamını yitirdi.

Breaking Bad’in ünlü oyuncusu Mike Batayeh hayatını kaybetti

Efsane dizi Breaking Bad'de Dennis Markowski karakterini canlandıran Amerikalı oyuncu Mike Batayeh'ten acı haber geldi. Amerikalı oyuncu Mike Batayeh, 52 yaşında hayatını kaybetti.

Breaking Bad’in ünlü oyuncusu Mike Batayeh hayatını kaybetti

Batayeh'in Michigan'daki evinde kalp krizi geçirerek öldüğü açıklandı.

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Breaking Bad’in ünlü oyuncusu Mike Batayeh hayatını kaybetti

Batayeh, Breaking Bad'de aynı zamanda metamfetamin laboratuvarı olan Lavanderia Brillante Laundromat'ın yöneticisi Dennis'i canlandırdı.

Breaking Bad’in ünlü oyuncusu Mike Batayeh hayatını kaybetti

ÇOK SAYIDA YAPIMDA ROL ALDI

Oyuncu, ayrıca Sleep Cell, Everybody Loves Reymond, Boy Meets World ve It's Always Sunny in Philadelphia gibi dizilerde de rol aldı. American Dreamz filminde ise başrol oynadı.

Breaking Bad’in ünlü oyuncusu Mike Batayeh hayatını kaybetti

Oyuncu ayrıca New York'ta birçok kulüpte stand-up gösterisi yaptı.

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