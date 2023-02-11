Giriş Tarihi: 11.02.2023 18:25 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 18:32

Bu acıya yürek dayanmaz... Şarkıcı Karsu'nun yeğeni ve kuzenlerinden de kötü haber geldi!

Yıllar önce Hatay'ın Karsu köyünden Hollanda'ya göç etmişti ancak akrabaları o bölgedeydi... Ünlü şarkıcı Karsu, deprem felaketinin ardından enkaz altında kalan aile üyeleri için günlerdir sosyal medyada paylaşım yapıyor. Nenesinin bulunmasının sevincini yaşayamadan peş peşe kötü haberler alan Karsu; önce halasını kaybetmişti. Önceki gün de yeğeni, kuzeni ve kuzeninin eşinin yaşamını yitirdiğini açıklayan şarkıcıdan acı bir haber daha geldi. Karsu, kuzeninin ve yeğenlerinin de hayatını kaybettiklerini açıkladı.