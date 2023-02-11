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Haberler Galeri Bu acıya yürek dayanmaz... Şarkıcı Karsu'nun yeğeni ve kuzenlerinden de kötü haber geldi!
Giriş Tarihi: 11.02.2023 18:25 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 18:32

Bu acıya yürek dayanmaz... Şarkıcı Karsu'nun yeğeni ve kuzenlerinden de kötü haber geldi!

Yıllar önce Hatay'ın Karsu köyünden Hollanda'ya göç etmişti ancak akrabaları o bölgedeydi... Ünlü şarkıcı Karsu, deprem felaketinin ardından enkaz altında kalan aile üyeleri için günlerdir sosyal medyada paylaşım yapıyor. Nenesinin bulunmasının sevincini yaşayamadan peş peşe kötü haberler alan Karsu; önce halasını kaybetmişti. Önceki gün de yeğeni, kuzeni ve kuzeninin eşinin yaşamını yitirdiğini açıklayan şarkıcıdan acı bir haber daha geldi. Karsu, kuzeninin ve yeğenlerinin de hayatını kaybettiklerini açıkladı.

Bu acıya yürek dayanmaz... Şarkıcı Karsu’nun yeğeni ve kuzenlerinden de kötü haber geldi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen şiddetli depremler, ağır yıkımlar oluşturdu. Depremler sonrası Hataylı şarkıcı Karsu'nun bazı aile üyeleri ise göçük altında kaldı.

Bu acıya yürek dayanmaz... Şarkıcı Karsu’nun yeğeni ve kuzenlerinden de kötü haber geldi!

Karsu'nun halası, amcası, nenesi, kuzenleri ve yeğenleri enkaz altında kalmış, şarkıcı katıldığı canlı yayınlarında gözyaşları içinde bölgeye yardım istemişti.

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Bu acıya yürek dayanmaz... Şarkıcı Karsu’nun yeğeni ve kuzenlerinden de kötü haber geldi!

Nenesinin bulunmasının sevincini yaşayamadan peş peşe kötü haberler alan Karsu; önce halasını kaybetmişti.

Bu acıya yürek dayanmaz... Şarkıcı Karsu’nun yeğeni ve kuzenlerinden de kötü haber geldi!

Geride bıraktığımız gün de yeğeni, kuzeni ve kuzeninin eşinin yaşamını yitirdiğini açıklayan şarkıcıdan acı bir haber daha geldi.

Bu acıya yürek dayanmaz... Şarkıcı Karsu’nun yeğeni ve kuzenlerinden de kötü haber geldi!

Karsu'nun kuzeni ve yeğenleri de hayatlarını kaybetti.

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