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Haberler Galeri 'Bu ilişkinin sonu yok' diyenlere inat Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan aşk pozu! Sarmaş dolaş paylaştılar...
Giriş Tarihi: 01.08.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 10:44

'Bu ilişkinin sonu yok' diyenlere inat Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan aşk pozu! Sarmaş dolaş paylaştılar...

Rol aldığı projelerle büyük bir şöhrete kavuşan güzel oyuncu Hande Erçel, özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Geçen aylarda gönlünü iş insanı Hakan Sabancı'ya kaptıran Erçel, şimdilerde ilişkisindeki mutluluğunu gözler önüne seriyor. Son olarak Hakan Sabancı, "Bu ilişkinin sonu yok" diyenlere inat sevgilisi Hande Erçel'le fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak aşkına sahip çıktı. Aynı paylaşımı Hande Erçel de yaptı. O kare sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte Hande Erçel-Hakan Sabancı aşkından gelen yeni kare...

’Bu ilişkinin sonu yok’ diyenlere inat Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan aşk pozu! Sarmaş dolaş paylaştılar...

Magazin dünyası bir süredir Hande Erçel-Hakan Sabancı aşkını konuşuyor... Ünlü çift, ilk kez 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansımıştı.

’Bu ilişkinin sonu yok’ diyenlere inat Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan aşk pozu! Sarmaş dolaş paylaştılar...

İlişkiyi itiraf eden ikili, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı.

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’Bu ilişkinin sonu yok’ diyenlere inat Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan aşk pozu! Sarmaş dolaş paylaştılar...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya paylaşımlarına da hız verdi.

’Bu ilişkinin sonu yok’ diyenlere inat Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan aşk pozu! Sarmaş dolaş paylaştılar...

Birlikteliklerini gözler önüne sermekten çekinmeyen çift, sık sık birlikte paylaşım yapıyor. Bu paylaşımlara son olarak bir yenisi daha eklendi.

’Bu ilişkinin sonu yok’ diyenlere inat Hande Erçel ile Hakan Sabancı’dan aşk pozu! Sarmaş dolaş paylaştılar...

Hakan Sabancı, "Bu ilişkinin sonu yok" diyenlere inat sevgilisi Hande Erçel'le fotoğrafını kalp emojisiyle paylaşarak aşkına sahip çıktı.

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