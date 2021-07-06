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Haberler Galeri "Bu nasıl anne Maşallah" Çağla Şıkel'in annesi fit hali ile sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 06.07.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 10:13

"Bu nasıl anne Maşallah" Çağla Şıkel'in annesi fit hali ile sosyal medyayı salladı!

Çağla Şıkel'in annesini görenler gözlerine inanamadı. Ünlü isimlerin anne ve babalarıyla sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar şaşırtmaya devam ediyor. Türk manken, sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel güzelliği ve medya dünyasındaki başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor. İki çocuk annesi Çağla Şıkel 42 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyor. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle adeta genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel'in annesini görenler "Güzelliğini genlerine borçluymuş" İdemeden edemedi... İşte Çağla Şıkel'in annesi ve diğer ünlü isimlerin anneleri

Bu nasıl anne Maşallah Çağla Şıkel'in annesi fit hali ile sosyal medyayı salladı!

Çağla Şıkel'in annesini görenler gözlerine inanamadı. Ünlü isimlerin anne ve babalarıyla sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar şaşırtmaya devam ediyor.

Bu nasıl anne Maşallah Çağla Şıkel'in annesi fit hali ile sosyal medyayı salladı!

Türk manken, sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel güzelliği ve medya dünyasındaki başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor.

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Bu nasıl anne Maşallah Çağla Şıkel'in annesi fit hali ile sosyal medyayı salladı!

İki çocuk annesi Çağla Şıkel 42 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyor. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle adeta genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel'in annesini görenler "Güzelliğini genlerine borçluymuş" İdemeden edemedi...

Bu nasıl anne Maşallah Çağla Şıkel'in annesi fit hali ile sosyal medyayı salladı!

İşte Çağla Şıkel'in annesi ve diğer ünlü isimlerin anneleri

Bu nasıl anne Maşallah Çağla Şıkel'in annesi fit hali ile sosyal medyayı salladı!

MİRAY DANER

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