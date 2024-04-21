Bu neyin telaşı Uğur Dündar! Kendini kahkahalarla savunan Uğur Dündar gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak dosyaya gizlilik kararı aldırdı!

Duygu Nebioğlu'nun ablası Dilara G., annesinden öğrendiği bilgiyle Uğur Dündar'a babalık davası açmıştı. Uğur Dündar, mahkemeye başvurarak kendisiyle ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak dosyaya önce gizlilik kararı aldırdı. Ortada böyle büyük bir mağduriyet varken kahkahalarla savunma yaptı. Dilara'nın annesine hakaret etti ve son olarak kendisiyle ilgili haberlere yayın yasağı koydurdu.