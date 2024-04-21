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Haberler Galeri Bu neyin telaşı Uğur Dündar! Kendini kahkahalarla savunan Uğur Dündar gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak dosyaya gizlilik kararı aldırdı!
Giriş Tarihi: 21.04.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 06:41

Bu neyin telaşı Uğur Dündar! Kendini kahkahalarla savunan Uğur Dündar gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak dosyaya gizlilik kararı aldırdı!

Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğunu DNA testiyle ispatlamasının ardından, ablası Dilara G.'nin, babasının Uğur Dündar olduğunu kendisine annesi Suphiye Orancı'nın söylediğini açıklaması kamuoyunda geniş yankı buldu. Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara G.'nin, gazeteci Uğur Dündar'a açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. Son olarak çıktığı canlı yayında kendini kahkahalarla savunan ve "Sağlıklı bir cinsel yaşamım var. Bunun başka konuşulacak tarafı yok" diyen Uğur Dündar, gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak dosyaya önce gizlilik kararı aldırdı, şimdi de kendisiyle ilgili yapılan haberlere yayın yasağı getirdi.

Ceyhan TORLAK
Bu neyin telaşı Uğur Dündar! Kendini kahkahalarla savunan Uğur Dündar gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak dosyaya gizlilik kararı aldırdı!

Duygu Nebioğlu'nun ablası Dilara G., annesinden öğrendiği bilgiyle Uğur Dündar'a babalık davası açmıştı. Uğur Dündar, mahkemeye başvurarak kendisiyle ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak dosyaya önce gizlilik kararı aldırdı. Ortada böyle büyük bir mağduriyet varken kahkahalarla savunma yaptı. Dilara'nın annesine hakaret etti ve son olarak kendisiyle ilgili haberlere yayın yasağı koydurdu.

Bu neyin telaşı Uğur Dündar! Kendini kahkahalarla savunan Uğur Dündar gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak dosyaya gizlilik kararı aldırdı!

BU MU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK!

Araştırmacı gazeteci olarak kendini tanıtan Uğur Dündar, kendisiyle ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak dosyaya önce mahkemeye başvurarak gizlilik kararı aldırdı, şimdi de kendisiyle ilgili yapılan haberlere yayın yasağı getirdi.

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Bu neyin telaşı Uğur Dündar! Kendini kahkahalarla savunan Uğur Dündar gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak dosyaya gizlilik kararı aldırdı!

1- ÖNCE GİZLİLİK KARARI ALDIRDI
Dilara G., Uğur Dündar hakkında babalık davası açtı ve mahkemenin kararıyla Uğur Dündar ve Dilara G.'den DNA testi için kan alındı. Uğur Dündar, mahkemeye başvurdu ve dosyaya gizlilik kararı aldırdı.

Bu neyin telaşı Uğur Dündar! Kendini kahkahalarla savunan Uğur Dündar gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak dosyaya gizlilik kararı aldırdı!

2- KAHKAHALARLA SAVUNMA YAPTI
Dilara G.'nin, babasının Uğur Dündar olduğunu GÜNAYDIN'a açıklamasının ardından SÖZCÜ TV'ye çıktı ve "Normal sağlıklı bir cinsel yaşamım var. Bunun başka konuşulacak tarafı yok ki!" dedi. Uğur Dündar'ın, ortada mağduriyet varken kahkahalarla açıklama yapması dikkat çekti.

Bu neyin telaşı Uğur Dündar! Kendini kahkahalarla savunan Uğur Dündar gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak dosyaya gizlilik kararı aldırdı!

3- DİLARA G.'NİN ANNESİNE HAKARET ETTİ
Uğur Dündar, sosyal paylaşım sitesi X'teki kişisel hesabından açıklamada bulundu. Dündar, Dilara G.'nin annesini hedef alarak, "Suphiye Orancı'nın dudak uçuklatan gayri ahlaki geçmişini yakından bildiğini öne süren kişilerle konuştum. Onların iddialarını dinledikçe kızları için daha da üzüldüm. Ne talihsiz çocuklarmış" iddiasında bulundu.

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