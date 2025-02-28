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Haberler Galeri Hastane odasından paylaşım yaptı! İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli sevenlerini korkuttu: Karın ağrısından...
Giriş Tarihi: 28.02.2025 16:13 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 16:13

Hastane odasından paylaşım yaptı! İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli sevenlerini korkuttu: Karın ağrısından...

2021 yılında mutluluğa 'evet' diyen şarkıcı İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli, sık sık magazin gündeminde yer alıyor. İkiz çocukların annesi Şefkatli, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi görüyor. Eğlenceli ve neşeli paylaşımlarıyla tanınan Yasemin Şefkatli, bu sefer takipçilerini korkuttu. Şefkatli, hastane odasından bir fotoğraf paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Hastane odasından paylaşım yaptı! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli sevenlerini korkuttu: Karın ağrısından...

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Hastane odasından paylaşım yaptı! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli sevenlerini korkuttu: Karın ağrısından...

Görkemli bir düğünle ses getiren ünlü çift, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarını kucaklarına almıştı.

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Hastane odasından paylaşım yaptı! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli sevenlerini korkuttu: Karın ağrısından...

Evlendiği andan itibaren eşi İdo Tatlıses kadar mercek altına alınan Yasemin Şefkatli de son zamanlarda adından sıklıkla söz ettirdi.

Hastane odasından paylaşım yaptı! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli sevenlerini korkuttu: Karın ağrısından...

Şefkatli, özel hayatı kadar yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Hastane odasından paylaşım yaptı! İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli sevenlerini korkuttu: Karın ağrısından...

Çoğu zaman hesabında eğlenceli kareler paylaşan Şefkatli, bu sefer sevenlerini korkuttu.

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