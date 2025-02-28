Giriş Tarihi: 28.02.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
16:13
Hastane odasından paylaşım yaptı! İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli sevenlerini korkuttu: Karın ağrısından...
2021 yılında mutluluğa 'evet' diyen şarkıcı İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli, sık sık magazin gündeminde yer alıyor. İkiz çocukların annesi Şefkatli, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi görüyor. Eğlenceli ve neşeli paylaşımlarıyla tanınan Yasemin Şefkatli, bu sefer takipçilerini korkuttu. Şefkatli, hastane odasından bir fotoğraf paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.