Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 05.09.2026 16:42

Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

Sezer Güvenirgil, eski eşi Yunus Bülbül'le birlikte rol aldığı ve bir döneme damga vuran Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Şehriye karakteriyle izleyicilerin hafızasında yer etmişti. 77 yaşındaki deneyimli oyuncunun yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsü ise görenleri şaşırttı.

  • ABONE OL
Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

90'lı yılların unutulmaz dizilerinden Bücür Cadı'da Şehriye karakteriyle hafızalara kazınan Sezer Güvenirgil, yıllar içindeki değişimiyle hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Romanya göçmeni bir ailenin çocuğu olan Güvenirgil, oyunculuk kariyerine 60'lı yıllarda adım attı ve dönemin güzelliğiyle dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Bir güzellik yarışmasında birinci seçildikten sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştı.

Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

Pek çok filmde oynayan oyuncu, 90'larda Bücür Cadı filmindeki Şehriye karakteri ile akıllara kazınmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

Aynı zamanda şarkı da söyleyen Sezer Güvenirgil'in son halini görenler ise tanıyamıyor…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

77 yaşındaki Sezer Güvenirgil adeta yıllara meydan okuyor.

Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

Uzun süre gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncunun son halini görenler, değişimine inanmakta zorlanıyor.

Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

Koyu renkli ve kahküllü saçlarıyla hatırlanan Güvenirgil, şimdilerde sarı ve kıvırcık saçlarıyla bambaşka biri...

Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

Sosyal medyasını sık sık kullanan oyuncu hem güncel hem de eski halinden kareler paylaşıyor.

Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Sezer Güvenirgil paylaşımlarıyla hayranlarından da büyük övgüler ve iltifatlar alıyor.

Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

PEKİ BÜCÜR CADI'NIN ZELİŞ'İ NE YAPIYOR?

Merve Erdoğan, 90'ların sonunda ekrana gelen "Bücür Cadı" dizisinin Zeliş'i olarak tanındı. Oyuncu, ardından "Arka Sıradakiler" ile televizyon izleyicisinin hafızasına kazındı. Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisinin çocuk oyuncusu Merve Erdoğan 2020 yılının aralık ayında müzisyen Mert Carim ile nikah masasına oturmuştu.

Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan anne de olmuştu.

Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

İkili, Zehra Mercan adını verdikleri kızlarıyla ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

Son olarak Merve Erdoğan müzisyen eşi Mert Carim ile evliliğinin 3. yılını kutlamıştı.

Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

Merve Erdoğan, Instagram hesabından romantik bir not paylaşmıştı.

Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

"Canım sevgilim, kıymetlim, biricik kocam... Bugün 3. yılımız bitti ve bize dünya güzeli kızımız eşlik etti. Kavga ettik, barıştık, darıldık, sarıldık ama birbirimizi sevmekten hiç vazgeçmedik. Ömrüm, ömrünün yolculuğunda sana her an eşlik etsin. Seni çok seviyorum. 30. yılımızı kutlamak en büyük dileğim... Yıl dönümümüz kutlu olsun bitanem"

Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Merve Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı pozları ve duru güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

MERVE ERDOĞAN KİMDİR?

22 Haziran 1991 tarihinde Niğde'de dünyaya gelmiştir.

Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

Özel Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirmiş ardından da Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü' nden mezun olmuştur.

Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

Bücür Cadı dizisinde başrol oyuncusu olarak ilk kez ekran karşısına çıkan Erdoğan, diziden sonra tiyatro eğitimine ağırlık vermiş sonrasında ise Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Üsküdar Müsiki Cemiyeti, Sadri Alışık Tiyatrosu'nda eğitim almıştır.

Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

1997 - Ayrı Dünyalar, 1998 - Örümcek, 1999 - Bücür Cadı, 2005 - Büyük Buluşma, 2006 - Beşinci Boyut, 2007-2012 - Arka Sıradakiler, 2011-2012 - Bir Ömür Yetmez, 2013 - Emret Komutanım Yeniden, 2013 - Sevdaluk

Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı
Haber Girişi Pınar Efe - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA