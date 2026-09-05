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Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 05.09.2026 16:42
Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı
Sezer Güvenirgil, eski eşi Yunus Bülbül'le birlikte rol aldığı ve bir döneme damga vuran Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Şehriye karakteriyle izleyicilerin hafızasında yer etmişti. 77 yaşındaki deneyimli oyuncunun yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsü ise görenleri şaşırttı.