Bücür Cadı’nın Şehriye’si değişimiyle şaşırttı! Sezer Güvenirgil yıllar sonra ortaya çıktı

"Canım sevgilim, kıymetlim, biricik kocam... Bugün 3. yılımız bitti ve bize dünya güzeli kızımız eşlik etti. Kavga ettik, barıştık, darıldık, sarıldık ama birbirimizi sevmekten hiç vazgeçmedik. Ömrüm, ömrünün yolculuğunda sana her an eşlik etsin. Seni çok seviyorum. 30. yılımızı kutlamak en büyük dileğim... Yıl dönümümüz kutlu olsun bitanem"