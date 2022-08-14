Giriş Tarihi: 14.08.2022 12:48
Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
12:57
Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi! Baba-oğula beğeni ve yorum yağdı
2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Burak Özçivit son olarak oğlu Karan ile teknede poz verdi. Özçivit'in baba oğul karesine ise beğeni ve yorum yağdı.