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Haberler Galeri Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi! Baba-oğula beğeni ve yorum yağdı
Giriş Tarihi: 14.08.2022 12:48 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 12:57

Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi! Baba-oğula beğeni ve yorum yağdı

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor. Burak Özçivit son olarak oğlu Karan ile teknede poz verdi. Özçivit'in baba oğul karesine ise beğeni ve yorum yağdı.

Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi! Baba-oğula beğeni ve yorum yağdı

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılında da görkemli bir düğün yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen; 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı.

Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi! Baba-oğula beğeni ve yorum yağdı

Şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşayan çiftten yakışıklı oyuncu, 23 Haziran'da müjdeli haberi alan basın mensuplarının "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıt vermişti:

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Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi! Baba-oğula beğeni ve yorum yağdı

"Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim."

Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi! Baba-oğula beğeni ve yorum yağdı

"KARAN İLE STAJIMI TAMAMLADIM"

Mutluluğu yüzlerine yansıyan ikiliden Burak Özçivit, "Daha haberi yeni aldık. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullanmıştı.

Burak Özçivit oğlu Karan ile poz verdi! Baba-oğula beğeni ve yorum yağdı

Özçivit'in "Aslanımla ufuklara yürüyoruz …" notunu düştüğü fotoğrafına ise, kısa sürede beğeni yağdı.

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