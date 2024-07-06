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Haberler Galeri Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Bodrum tatilinde! "Aile genişleyince aracı büyüttük"
Giriş Tarihi: 06.07.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 07:11

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Bodrum tatilinde! "Aile genişleyince aracı büyüttük"

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Türkiye'de gösteri dünyasının en çok kazanan çiftlerinden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Bodrum'daki yeni yazlıklarında tatil yapıyor. Çift, önceki gün çocukları Kerem ve Karan ile Yalıkavak'taki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Bodrum tatilinde! Aile genişleyince aracı büyüttük

Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikâh masasına oturmuştu. Popüler çift, 2019'da Karan, 2023'te ikinci oğulları Kerem'in doğumuyla büyük mutluluk yaşamıştı.

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Bodrum tatilinde! Aile genişleyince aracı büyüttük

Aşklarıyla herkese örnek olan Fahriye Evcen, Burak Özçivit çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Her yaptıkları olay olan ünlü çiftin sosyal medya paylaşımlarıyla da her zaman dikkat çekiyor.

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Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Bodrum tatilinde! Aile genişleyince aracı büyüttük

Son olarak ATV dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen, Bodrum'daki yeni yazlıklarında tatil yapıyor.

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Bodrum tatilinde! Aile genişleyince aracı büyüttük

Çift, önceki gün çocukları Kerem ve Karan ile Yalıkavak'taki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Bodrum tatilinde! Aile genişleyince aracı büyüttük

7 milyon değerinde büyük bir araç satın alan Özçivit, 'Yeni ev hazırlıkları var onunla uğraşıyoruz. Yeni araba da aldık. Aile genişledi, bu araba bize ancak yetiyor' dedi.

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