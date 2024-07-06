Giriş Tarihi: 06.07.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
07:11
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Bodrum tatilinde! "Aile genişleyince aracı büyüttük"
Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Türkiye'de gösteri dünyasının en çok kazanan çiftlerinden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Bodrum'daki yeni yazlıklarında tatil yapıyor. Çift, önceki gün çocukları Kerem ve Karan ile Yalıkavak'taki bir mekandan çıkarken görüntülendi.