Giriş Tarihi: 16.04.2022 19:59 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 19:59

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarının 3’üncü yaş gününü kutladı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın doğum gününden ilk kareler!

ATV'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün oğulları Karan'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, oğullarının doğum gününe özel duygusal bir paylaşımda bulunarak magazin gündeminde yer aldı. Bugün ise ünlü çift, oğullarına görkemli bir doğum günü düzenledi. Karan Özçivit'in üçüncü yaş gününde birçok aktivite de yer aldı. İşte Burak ve Fahriye Evcen'in oğulları Karan'ın doğum gününden ilk görüntüler!