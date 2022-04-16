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Haberler Galeri Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarının 3’üncü yaş gününü kutladı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın doğum gününden ilk kareler!
Giriş Tarihi: 16.04.2022 19:59 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 19:59

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarının 3’üncü yaş gününü kutladı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın doğum gününden ilk kareler!

ATV'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün oğulları Karan'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, oğullarının doğum gününe özel duygusal bir paylaşımda bulunarak magazin gündeminde yer aldı. Bugün ise ünlü çift, oğullarına görkemli bir doğum günü düzenledi. Karan Özçivit'in üçüncü yaş gününde birçok aktivite de yer aldı. İşte Burak ve Fahriye Evcen'in oğulları Karan'ın doğum gününden ilk görüntüler!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarının 3’üncü yaş gününü kutladı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın doğum gününden ilk kareler!

2017 yılında dünyaevine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftlerden.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarının 3’üncü yaş gününü kutladı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın doğum gününden ilk kareler!

Bu mutlu evliliklerinden bir de 3 yaşında Karan adında oğulları olan çift, zaman zaman oğullarının sevimli hallerini sosyal medyadan paylaşıyor.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarının 3’üncü yaş gününü kutladı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın doğum gününden ilk kareler!

Bu mutlu evlilikleriyle ilgi çeken Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, sosyal medyayı sık kullanan çiftlerden.

İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan'ın doğum gününden ilk kareler! | Video

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarının 3’üncü yaş gününü kutladı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın doğum gününden ilk kareler!

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde oğlunun doğum gününe özel bir paylaşımda bulunmuştu.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarının 3’üncü yaş gününü kutladı! İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın doğum gününden ilk kareler!

3 yaşına basan oğulları Karan'ı kutlayan ünlü çift, bir de duygusal bir mesaj yayınladı.

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