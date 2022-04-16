İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın doğum gününden ilk kareler! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
02:08
Üzerine kahve dökülerek gizlenen uyuşturucu ele geçirildi | Video 16.04.2022 | 18:18
09:29
00:21
İş vaadiyle kandırıp Türkiye'ye getirdiği kadınlara fuhuş yaptırdı 16.04.2022 | 17:25
02:59
Kilosu 10 bin TL olan altın kaplamalı kayısı üretti | Video 16.04.2022 | 17:11
00:12
03:27
Tokat'ta, tekne orucu iftarına yoğun ilgi... | Video 16.04.2022 | 16:33
01:28
Muğla'da trafik kazası: 1 yaralı | Video 16.04.2022 | 16:33
01:29
Mersin’de muz kolilerine gizlenmiş 258 kilo kokain ele geçirildi 16.04.2022 | 16:13
00:29
00:24
Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 16.04.2022 | 15:34
02:33
Kadıköy'de kurallara uymayan taksiciler cezadan kaçamadı | Video 16.04.2022 | 15:08
03:47
20 metrekarelik dükkanda yarım asırdır zamana ayar veriyor | Video 16.04.2022 | 14:44
01:29
01:54
İstanbul’da göçmenlere yönelik huzur uygulaması yapıldı | Video 16.04.2022 | 14:21
01:24
00:17
00:22
05:39
Sultangazi'de can pazarı; sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar | Video 16.04.2022 | 12:43
06:09
Osmaniye’de heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı | Video 16.04.2022 | 11:51
ATV'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün oğulları Karan’ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, oğullarının doğum gününe özel duygusal bir paylaşımda bulunarak magazin gündeminde yer aldı. Bugün ise ünlü çift, oğullarına görkemli bir doğum günü düzenledi. Karan Özçivit’in üçüncü yaş gününde birçok aktivite de yer aldı. İşte Burak ve Fahriye Evcen’in oğulları Karan’ın doğum gününden ilk görüntüler!