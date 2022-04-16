Video Yaşam İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın doğum gününden ilk kareler! | Video
İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın doğum gününden ilk kareler! | Video

İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Karan’ın doğum gününden ilk kareler! | Video

16.04.2022 | 19:24

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ATV'nin reyting rekortmeni fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün oğulları Karan’ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, oğullarının doğum gününe özel duygusal bir paylaşımda bulunarak magazin gündeminde yer aldı. Bugün ise ünlü çift, oğullarına görkemli bir doğum günü düzenledi. Karan Özçivit’in üçüncü yaş gününde birçok aktivite de yer aldı. İşte Burak ve Fahriye Evcen’in oğulları Karan’ın doğum gününden ilk görüntüler!

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