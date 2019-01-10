Burak Özçivit'in kardeşini gören hayret etti! İşte ünlü isimlerin kardeşleri...
Burak Özçivit'in kardeşini gören hayret etti! İşte ünlü isimlerin kardeşleri...
Ünlülerin kardeşlerine internet ortamı ya da başka mecralarda rastladığımızda hep şaşırmışızdır. "Bu kadar da olmaz" dedirten benzerlikleri görünce daha da çok şaşıracaksınız. Belki de ünlülerin kardeş olduklarını ilk kez öğreneceksiniz. Burak Özçivit'in sosyal medya üzerinden kardeşiyle olan fotoğrafını paylaşması sosyal medyada olay oldu. Burak Özçivit'in kardeşiyle olan benzerliği dikkat çekerken güzelliği de hayran bıraktı. İşte Burak Özçivit'in kız kardeşi diğer ünlü isimlerin kardeşleri...
Giriş Tarihi: 10.01.2019 14:53 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 15:23