Burak Özçivit’in oğlu Karan karizması ile babasına benzetiliyor ama dedesini gören fikir değiştiriyor! İşte Burak Özçivit’in babası Bülent Özçivit...

Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman yıldız kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hayat verdiği Osman Bey karakteri ile gönüllere taht kurdu. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit ikinci kez baba olmanın sevincini yaşadı.