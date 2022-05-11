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Haberler Galeri Burak Özçivit'ten mutlu aile pozu! Ünlü isimlerden yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 11.05.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 11:46

Burak Özçivit'ten mutlu aile pozu! Ünlü isimlerden yorum yağdı!

Yakışıklı oyuncu Burak özçivit, atv ekranlarının reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin başrolünde yer alıyor. Ünlü oyuncu Özçivit kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile 2017 yılında nikah masasına oturarak mutluluğa 'Evet' demişti. Ünlü çift mutlu evliliklerini oğulları Karan ile taçlandırarak, eğlenceli anlarını takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor. 37 yaşındaki Burak Özçivit, sosyal medya hesabı Instagram'dan aile fotoğrafını yayınladı. Özçivit ailesinin paylaşımına ise ünlü isimlerden yorum yağdı.

Burak Özçivit’ten mutlu aile pozu! Ünlü isimlerden yorum yağdı!

Bir döneme damga vuran 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncu Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girmişti.

Burak Özçivit’ten mutlu aile pozu! Ünlü isimlerden yorum yağdı!

Mutlu birliktelikleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü çiftin Karan adında bir oğulları dünyaya gelmişti.

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Burak Özçivit’ten mutlu aile pozu! Ünlü isimlerden yorum yağdı!

Başarılarıyla dillerden düşmeyen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiriyor.

Burak Özçivit’ten mutlu aile pozu! Ünlü isimlerden yorum yağdı!

Instagram hesabında 20 milyondan fazla takipçisi bulunan Özçivit, her seferinde ailesine duyduğu sevgisini paylaşmayı ihmal etmiyor.

Burak Özçivit’ten mutlu aile pozu! Ünlü isimlerden yorum yağdı!

Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile çektirdiği mutlu aile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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