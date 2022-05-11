Giriş Tarihi: 11.05.2022 11:30 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 11:46

Burak Özçivit'ten mutlu aile pozu! Ünlü isimlerden yorum yağdı!

Yakışıklı oyuncu Burak özçivit, atv ekranlarının reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin başrolünde yer alıyor. Ünlü oyuncu Özçivit kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile 2017 yılında nikah masasına oturarak mutluluğa 'Evet' demişti. Ünlü çift mutlu evliliklerini oğulları Karan ile taçlandırarak, eğlenceli anlarını takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor. 37 yaşındaki Burak Özçivit, sosyal medya hesabı Instagram'dan aile fotoğrafını yayınladı. Özçivit ailesinin paylaşımına ise ünlü isimlerden yorum yağdı.