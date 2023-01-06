Burak Sergen ile eski eşi mahkemelik oldu! Işıl Sergen ateş püskürdü! "Hep çocuğum için sustum"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sergen'in avukatı, "COVID-19 geçiren müvekkil, uzun süre hastanede yatmış, eskisi gibi kolay iş bulamamıştır. Rol aldığı projelerde de düşük ücret almaktadır. Çocuğuna nafaka ödemek için evlerini ve arabalarını satmak zorunda kalan müvekkil, şu anda kirada oturmaktadır. Ancak Işıl Sergen ise, oyunculuk dışında el yapımı mum, mücevherat işi ve lüks muhitlerde emlakçılık yapmaktadır. Müvekkilin gelirinde azalma olurken, Işıl Sergen'in malvarlığında artış olmuştur. Bu nedenle nafakanın 10 bin liraya azaltılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.