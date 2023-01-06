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Haberler Galeri Burak Sergen ile eski eşi mahkemelik oldu! Işıl Sergen ateş püskürdü! "Hep çocuğum için sustum"
Giriş Tarihi: 06.01.2023 15:28 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 15:30

Burak Sergen ile eski eşi mahkemelik oldu! Işıl Sergen ateş püskürdü! "Hep çocuğum için sustum"

Usta oyuncu Burak Sergen, 2018 yılında çocuğunun annesi Işıl Sergen ile boşandıktan sonra eski eşine 20 bin TL nafaka ödemesine karar verildi. Burak Sergen'in çocuğuna ödediği nafaka ÜFE oranında artarak 41 bin 209 liraya çıktı. Sadakatsiz dizisinde rol alırken koronavirüse yakalanan ve günlerce entübe edilen Burak Sergen, bu süreçte çalışamadığını belirterek eski eşine ödediği nafakanın azaltılması için dava açtı. Sergen'in açtığı dava sonrası çılgına dönen Işıl Sergen, "Artık yeter, hep çocuğum için sustum" diyerek isyan etti.

Burak Sergen ile eski eşi mahkemelik oldu! Işıl Sergen ateş püskürdü! Hep çocuğum için sustum

Sadakatsiz dizisinde oynadığı dönemde koronavirüse yakalanarak entübe edilen Sergen, bu süreçte gelirinin azaldığını belirterek eski eşine ödediği nafakanın düşürülmesi için dava açtı.

Burak Sergen ile eski eşi mahkemelik oldu! Işıl Sergen ateş püskürdü! Hep çocuğum için sustum

Konuyla ilgili açıklama yapan Sergen'in avukatı, "COVID-19 geçiren müvekkil, uzun süre hastanede yatmış, eskisi gibi kolay iş bulamamıştır. Rol aldığı projelerde de düşük ücret almaktadır. Çocuğuna nafaka ödemek için evlerini ve arabalarını satmak zorunda kalan müvekkil, şu anda kirada oturmaktadır. Ancak Işıl Sergen ise, oyunculuk dışında el yapımı mum, mücevherat işi ve lüks muhitlerde emlakçılık yapmaktadır. Müvekkilin gelirinde azalma olurken, Işıl Sergen'in malvarlığında artış olmuştur. Bu nedenle nafakanın 10 bin liraya azaltılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Burak Sergen ile eski eşi mahkemelik oldu! Işıl Sergen ateş püskürdü! Hep çocuğum için sustum

IŞIL SERGEN ÇILGINA DÖNDÜ

Burak Sergin'in eski karısı ise bu dilekçe sonrası çileden çıkarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Burak Sergen ile eski eşi mahkemelik oldu! Işıl Sergen ateş püskürdü! Hep çocuğum için sustum

Eski eşinin nafaka talebine isyan eden Işıl Sergen, Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı:

Burak Sergen ile eski eşi mahkemelik oldu! Işıl Sergen ateş püskürdü! Hep çocuğum için sustum

"Ben neye şaşırıyorum biliyor musunuz? Geçtiğimiz seneler büyük davaları kazanmışız. Çok ciddi kanıtlarla her iddianızı çürütmüşüz. Sabah çıkan haberdeki gerçeğe dayalı olmayan beyanlar ve sistematik olarak yıllardır maruz kaldığım ve bitmeyen psikolojik ve maddi şiddet. Artık yeter!"

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