Giriş Tarihi: 06.01.2023 15:28
Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
15:30
Burak Sergen ile eski eşi mahkemelik oldu! Işıl Sergen ateş püskürdü! "Hep çocuğum için sustum"
Usta oyuncu Burak Sergen, 2018 yılında çocuğunun annesi Işıl Sergen ile boşandıktan sonra eski eşine 20 bin TL nafaka ödemesine karar verildi. Burak Sergen'in çocuğuna ödediği nafaka ÜFE oranında artarak 41 bin 209 liraya çıktı. Sadakatsiz dizisinde rol alırken koronavirüse yakalanan ve günlerce entübe edilen Burak Sergen, bu süreçte çalışamadığını belirterek eski eşine ödediği nafakanın azaltılması için dava açtı. Sergen'in açtığı dava sonrası çılgına dönen Işıl Sergen, "Artık yeter, hep çocuğum için sustum" diyerek isyan etti.