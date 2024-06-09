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Haberler Galeri Burcu Biricik bebeğine kavuşmak için günler sayıyor! Burcu Biricik’ten yepyeni karnı burnunda poz!
Giriş Tarihi: 09.06.2024 20:35 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 20:36

Burcu Biricik bebeğine kavuşmak için günler sayıyor! Burcu Biricik’ten yepyeni karnı burnunda poz!

'Hayat Şarkısı' dizisiyle ünlenen ve son olarak 'Camdaki Kız' ile ününe ün katan ünlü oyuncu Burcu Biricik, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde… Bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik, son olarak doğum gününde ailesi ve yakın dostlarıyla bir araya geldi. Ünlü oyuncu doğum gününde kızının ismini açıklarken, bugün yaptığı yeni paylaşımla da adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun karnı burnunda yeni pozu sosyal medyada oldukça ilgi çekti!

Burcu Biricik bebeğine kavuşmak için günler sayıyor! Burcu Biricik’ten yepyeni karnı burnunda poz!

'Hayat Şarkısı', 'Kuzgun', 'Kırmızı Oda' ve son olarak 'Camdaki Kız' dizisinde boy gösteren Burcu Biricik, Türkiye'nin sevilen ve başarılı kadın oyuncularından...

Burcu Biricik bebeğine kavuşmak için günler sayıyor! Burcu Biricik’ten yepyeni karnı burnunda poz!

Güzel oyuncu Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin ilk çocuklarının doğumu için gün sayıyor. Çiftin bir kızları olacak.

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Burcu Biricik bebeğine kavuşmak için günler sayıyor! Burcu Biricik’ten yepyeni karnı burnunda poz!

TATLI BİR HEYECAN İÇERİSİNDELER!

2014 yılında hayatını Emre Yetkin'le birleştiren oyuncu, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde!

Burcu Biricik bebeğine kavuşmak için günler sayıyor! Burcu Biricik’ten yepyeni karnı burnunda poz!

ADINDAN SÖZ ETTİREN PAYLAŞIM!

Doğum gününde kızının ismini açıklayan ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından yine söz ettirdi.

Burcu Biricik bebeğine kavuşmak için günler sayıyor! Burcu Biricik’ten yepyeni karnı burnunda poz!

İŞTE O POZ!

Ünlü oyuncu doğuma günler kala verdiği bu pozla gündeme geldi!

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