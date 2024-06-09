Giriş Tarihi: 09.06.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
20:36
Burcu Biricik bebeğine kavuşmak için günler sayıyor! Burcu Biricik’ten yepyeni karnı burnunda poz!
'Hayat Şarkısı' dizisiyle ünlenen ve son olarak 'Camdaki Kız' ile ününe ün katan ünlü oyuncu Burcu Biricik, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde… Bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik, son olarak doğum gününde ailesi ve yakın dostlarıyla bir araya geldi. Ünlü oyuncu doğum gününde kızının ismini açıklarken, bugün yaptığı yeni paylaşımla da adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun karnı burnunda yeni pozu sosyal medyada oldukça ilgi çekti!