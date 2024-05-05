Burcu Biricik doğacak kızının adını doğum gününde açıkladı! 35. yaşını karnı burnunda kutlayan Burcu Biricik bakın kızına hangi ismi verdi...

Giriş Tarihi: 05.05.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
08:23
'Hayat Şarkısı' dizisiyle ünlenen ve son olarak 'Camdaki Kız' ile ününe ün katan ünlü oyuncu Burcu Biricik, 35. yaşına karnı burnunda girdi. Doğumuna sayılı günler kalan ünlü oyuncu Burcu Biricik ve eşi şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde. Bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik, son olarak doğum gününde ailesi ve yakın dostlarıyla bir araya geldi. 35 yaşına basan Burcu Biricik, hiç kuşkusuz hayatının en özel doğum gününde doğacak kızına vereceği ismi de açıkladı. İşte Burcu Biricik'in bebeğine koyacağı isim ve doğum gününden kareler...