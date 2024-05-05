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Haberler Galeri Burcu Biricik doğacak kızının adını doğum gününde açıkladı! 35. yaşını karnı burnunda kutlayan Burcu Biricik bakın kızına hangi ismi verdi...
Giriş Tarihi: 05.05.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 08:23

Burcu Biricik doğacak kızının adını doğum gününde açıkladı! 35. yaşını karnı burnunda kutlayan Burcu Biricik bakın kızına hangi ismi verdi...

'Hayat Şarkısı' dizisiyle ünlenen ve son olarak 'Camdaki Kız' ile ününe ün katan ünlü oyuncu Burcu Biricik, 35. yaşına karnı burnunda girdi. Doğumuna sayılı günler kalan ünlü oyuncu Burcu Biricik ve eşi şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde. Bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik, son olarak doğum gününde ailesi ve yakın dostlarıyla bir araya geldi. 35 yaşına basan Burcu Biricik, hiç kuşkusuz hayatının en özel doğum gününde doğacak kızına vereceği ismi de açıkladı. İşte Burcu Biricik'in bebeğine koyacağı isim ve doğum gününden kareler...

Burcu Biricik doğacak kızının adını doğum gününde açıkladı! 35. yaşını karnı burnunda kutlayan Burcu Biricik bakın kızına hangi ismi verdi...

Güzel oyuncu Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin ilk çocuklarının doğumu için gün sayıyor. Çiftin bir kızları olacak.

Burcu Biricik doğacak kızının adını doğum gününde açıkladı! 35. yaşını karnı burnunda kutlayan Burcu Biricik bakın kızına hangi ismi verdi...

'Hayat Şarkısı', 'Kuzgun', 'Kırmızı Oda' ve son olarak 'Camdaki Kız' dizisinde boy gösteren Burcu Biricik, Türkiye'nin sevilen ve başarılı kadın oyuncularından...

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Burcu Biricik doğacak kızının adını doğum gününde açıkladı! 35. yaşını karnı burnunda kutlayan Burcu Biricik bakın kızına hangi ismi verdi...

ÜNLÜ ÇİFT TATLI TELAŞ İÇERİSİNDE

2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile nikah masasına oturan Biricik, eşiyle birlikte tatlı bir telaş içerisinde.

Burcu Biricik doğacak kızının adını doğum gününde açıkladı! 35. yaşını karnı burnunda kutlayan Burcu Biricik bakın kızına hangi ismi verdi...

Burcu Biricik, 35. yaşına karnı burnunda girdi.

Burcu Biricik doğacak kızının adını doğum gününde açıkladı! 35. yaşını karnı burnunda kutlayan Burcu Biricik bakın kızına hangi ismi verdi...

Bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik, son olarak doğum gününde ailesi ve yakın dostlarıyla bir araya geldi.

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