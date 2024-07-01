Giriş Tarihi: 01.07.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
21:11
Burcu Biricik’in bebeğine kavuşmasına sayılı günler kaldı! Burcu Biricik’ten karnı burnunda mayolu poz!
'Hayat Şarkısı' dizisiyle ünlenen ve son olarak 'Camdaki Kız' ile ününe ün katan ünlü oyuncu Burcu Biricik, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde… Burcu Biricik, kızını kucağına almak için gün sayıyor. Tatilde olan ünlü oyuncu, bugün deniz kenarından paylaşımda bulundu. Karnı burnunda mayolu poz veren Burcu Biricik'in paylaşımına beğeni yağdı. İşte Burcu Biricik'in hamile o pozu!