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Haberler Galeri Burcu Biricik’in bebeğine kavuşmasına sayılı günler kaldı! Burcu Biricik’ten karnı burnunda mayolu poz!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 21:11 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 21:11

Burcu Biricik’in bebeğine kavuşmasına sayılı günler kaldı! Burcu Biricik’ten karnı burnunda mayolu poz!

'Hayat Şarkısı' dizisiyle ünlenen ve son olarak 'Camdaki Kız' ile ününe ün katan ünlü oyuncu Burcu Biricik, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde… Burcu Biricik, kızını kucağına almak için gün sayıyor. Tatilde olan ünlü oyuncu, bugün deniz kenarından paylaşımda bulundu. Karnı burnunda mayolu poz veren Burcu Biricik'in paylaşımına beğeni yağdı. İşte Burcu Biricik'in hamile o pozu!

Burcu Biricik’in bebeğine kavuşmasına sayılı günler kaldı! Burcu Biricik’ten karnı burnunda mayolu poz!

'Hayat Şarkısı', 'Kuzgun', 'Kırmızı Oda' ve son olarak 'Camdaki Kız' dizisinde boy gösteren Burcu Biricik, Türkiye'nin sevilen ve başarılı kadın oyuncularından...

Burcu Biricik’in bebeğine kavuşmasına sayılı günler kaldı! Burcu Biricik’ten karnı burnunda mayolu poz!

Güzel oyuncu Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin ilk çocuklarının doğumu için gün sayıyor. Çiftin bir kızları olacak.

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Burcu Biricik’in bebeğine kavuşmasına sayılı günler kaldı! Burcu Biricik’ten karnı burnunda mayolu poz!

TATLI BİR HEYECAN İÇERİSİNDELER!

2014 yılında hayatını Emre Yetkin'le birleştiren oyuncu, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde!

Burcu Biricik’in bebeğine kavuşmasına sayılı günler kaldı! Burcu Biricik’ten karnı burnunda mayolu poz!

MAYOLU KARNI BURNUNDA POZLARINA BEĞENİ YAĞDI!

Yakında kızı Luna'yı kucağına alacak olan ünlü oyuncu Burcu Biricik'in yayınladığı karnı burnunda pozlara beğeni yağdı.

Burcu Biricik’in bebeğine kavuşmasına sayılı günler kaldı! Burcu Biricik’ten karnı burnunda mayolu poz!

İŞTE BURCU BİRİCİK'İN HAMİLE O POZU!

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