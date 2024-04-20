Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil nazara gelmiş! Kem gözlerden arınmak için bakın ne yapmışlar...
Giriş Tarihi: 20.04.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 11:59

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil nazara gelmiş! Kem gözlerden arınmak için bakın ne yapmışlar...

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da dünyaevine girmişti. Esmersoy nikâh öncesinde mutluluk gözyaşlarını tutamamıştı. Şimdilere mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Burcu Esmersoy, düğünden sonra nazara geldiklerini açıkladı. Ünlü çift, kem gözlerden arınmak için bakın ne yapmışlar...

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil nazara gelmiş! Kem gözlerden arınmak için bakın ne yapmışlar...

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy yaklaşık iki senedir aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil İtalya'nın Puglia şehrinde görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil nazara gelmiş! Kem gözlerden arınmak için bakın ne yapmışlar...

Kendisinden 16 yaş küçük Nazım Akmandil'le mutlu bir evliliği olan Burcu Esmersoy, İtalya ve İstanbul'da yaptıkları düğünleri sonrası nazara geldiklerini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil nazara gelmiş! Kem gözlerden arınmak için bakın ne yapmışlar...

Eşiyle elma sirkesiyle yıkanarak kötü gözlerden arındıklarını belirten güzel sunucu, şu ifadeleri kullandı:

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil nazara gelmiş! Kem gözlerden arınmak için bakın ne yapmışlar...

"İKİMİZE DE AĞIRLIK OLUŞTU"

"Sirkeyi çok seviyorum bazen eşimin üzerinden bile döküyorum. Düğünden sonra ikimizde de ağırlık oluştu Nazım'a 'Elma sirkesiyle yıkanırsak geçer' dedim ve faydasını gördük"

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil nazara gelmiş! Kem gözlerden arınmak için bakın ne yapmışlar...

Gayrimenkullerin yanı sıra aldığı pahalı saatlerle gündeme gelen Burcu Esmersoy'un saat koleksiyonunda olan saatlerin fiyatları duyanları şaşkına çevirdi.

SON DAKİKA