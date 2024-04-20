Giriş Tarihi: 20.04.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
11:59
Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil nazara gelmiş! Kem gözlerden arınmak için bakın ne yapmışlar...
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 16 yaş küçük iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya'da dünyaevine girmişti. Esmersoy nikâh öncesinde mutluluk gözyaşlarını tutamamıştı. Şimdilere mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Burcu Esmersoy, düğünden sonra nazara geldiklerini açıkladı. Ünlü çift, kem gözlerden arınmak için bakın ne yapmışlar...