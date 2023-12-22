Giriş Tarihi: 22.12.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 10:20

Çağla Şıkel annesi, ablası ve oğullarıyla lunaparkta çocuklar gibi eğlendi! Aile boyu atlı karınca keyfi!

Güzelliği ve ışıltısıyla her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel son olarak ailesi ile lunaparkta keyifli anlar yaşadı. Oğulları Kuzey ile Uzay, annesi ve ablasıyla atlı karıncaya binen Çağla Şıkel paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Çağla Şıkel'in aile pozları takipçilerinden beğeni topladı. Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel ile benzerliği de dikkatlerden kaçmadı... İşte Çağla Şıkel'in atlı karınca paylaşımları...