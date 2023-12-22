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Haberler Galeri Çağla Şıkel annesi, ablası ve oğullarıyla lunaparkta çocuklar gibi eğlendi! Aile boyu atlı karınca keyfi!
Giriş Tarihi: 22.12.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 10:20

Çağla Şıkel annesi, ablası ve oğullarıyla lunaparkta çocuklar gibi eğlendi! Aile boyu atlı karınca keyfi!

Güzelliği ve ışıltısıyla her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel son olarak ailesi ile lunaparkta keyifli anlar yaşadı. Oğulları Kuzey ile Uzay, annesi ve ablasıyla atlı karıncaya binen Çağla Şıkel paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Çağla Şıkel'in aile pozları takipçilerinden beğeni topladı. Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel ile benzerliği de dikkatlerden kaçmadı... İşte Çağla Şıkel'in atlı karınca paylaşımları...

Çağla Şıkel annesi, ablası ve oğullarıyla lunaparkta çocuklar gibi eğlendi! Aile boyu atlı karınca keyfi!

Şu sıralar aşktan ayakları yerden kesilen Çağla Şıkel sevgilisi Nail Gönenli'yi ailesi ile de tanıştırmıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Çağla Şıkel, kariyerindeki başarısının yanı sıra aynı zamanda çok ilgili bir anne.

Çağla Şıkel annesi, ablası ve oğullarıyla lunaparkta çocuklar gibi eğlendi! Aile boyu atlı karınca keyfi!

Güzelliği ve ışıltısıyla her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel, ailecek çocuklar gibi eğlendikleri anları paylaştı.

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Çağla Şıkel annesi, ablası ve oğullarıyla lunaparkta çocuklar gibi eğlendi! Aile boyu atlı karınca keyfi!

Çağla Şıkel son olarak ailesi ile lunaparkta keyifli anlar yaşadı.

Çağla Şıkel annesi, ablası ve oğullarıyla lunaparkta çocuklar gibi eğlendi! Aile boyu atlı karınca keyfi!

Oğulları Kuzey ile Uzay, annesi ve ablasıyla atlı karıncaya binen Çağla Şıkel paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

Çağla Şıkel annesi, ablası ve oğullarıyla lunaparkta çocuklar gibi eğlendi! Aile boyu atlı karınca keyfi!

Çağla Şıkel'in aile pozları takipçilerinden beğeni topladı.

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