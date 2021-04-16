Çağla Şıkel çocukları Uzay ve Kuzey’le birlikte Emre Altuğ’un doğum gününü böyle kutladı! Yaşını duyan şoke oldu!

Ünlü manken Çağla Şıkel, çocukları Uzay ve Kuzey'le birlikte eski eşi Emre Altuğ'un doğum gününü kutladı. Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, 7 yıllık evliliklerini 2015'te sonlandırmıştı. Bu evlilikten iki çocuğu olan çift, özel günlerde sık sık bir araya geliyor. Emre Altuğ, yeni yaşını bastı. Eski eşi Çağla Şıkel, çocukları Uzay ve Kuzey'le ünlü şarkıcıya sürpriz yaptı. Sosyal medyadan doğum günü paylaşımları yapan Emre Altuğ'un takipçileri ünlü şarkıcının yaşını merak etti. İşte dinamik görüntüsüyle dikkat çeken ünlü şarkıcının yaşı…