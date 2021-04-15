Çağla Şıkel ve çocuklarından Emre Altuğ'a sürpriz doğum günü | Video
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Çağla Şıkel, oğulları Uzay ve Kuzey’le birlikte eski eşi Emre Altuğ’un doğum gününü kutladı. Şıkel, çocuklarıyla birlikte ünlü şarkıcıya sürpriz yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.