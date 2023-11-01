Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:28

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir arada! Ünlü isimlerden yorum yağdı... "Ne tatlı bir aile tablosu"

2008 yılında nikah masasına oturan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2015 yılında yollarını ayırmıştı. Bu evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki oğulları olan çift, boşansalar da çocukları için sık sık bir araya gelerek dosta düşmana örnek bir ebeveynlik dersi veriyor. Son olarak ikili, büyük oğulları Kuzey'in doğum günü için bir kez daha buluştu. Doğum günü partisinden eğlenceli karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Çağla Şıkel, beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğulları Kuzey'in doğum gününden keyifli kareleri...