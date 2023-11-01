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Haberler Galeri Çağla Şıkel ile Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir arada! Ünlü isimlerden yorum yağdı... "Ne tatlı bir aile tablosu"
Giriş Tarihi: 01.11.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 11:28

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ oğulları Kuzey'in doğum gününde bir arada! Ünlü isimlerden yorum yağdı... "Ne tatlı bir aile tablosu"

2008 yılında nikah masasına oturan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2015 yılında yollarını ayırmıştı. Bu evliliklerinden Kuzey ve Uzay adında iki oğulları olan çift, boşansalar da çocukları için sık sık bir araya gelerek dosta düşmana örnek bir ebeveynlik dersi veriyor. Son olarak ikili, büyük oğulları Kuzey'in doğum günü için bir kez daha buluştu. Doğum günü partisinden eğlenceli karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Çağla Şıkel, beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un oğulları Kuzey'in doğum gününden keyifli kareleri...

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir arada! Ünlü isimlerden yorum yağdı... Ne tatlı bir aile tablosu

Ünlü manken Çağla Şıkel ile oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, 2008 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya gelmişti.

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir arada! Ünlü isimlerden yorum yağdı... Ne tatlı bir aile tablosu

Evliliklerini 2015 yılında sona erdiren Şıkel ile Altuğ, boşandıktan sonra çocukları için sık sık bir araya gelerek örnek bir ebevenylik gösteriyor.

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Çağla Şıkel ile Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir arada! Ünlü isimlerden yorum yağdı... Ne tatlı bir aile tablosu

Ünlü ikili, magazin dünyasında parmakla gösterilen anne-babalar arasında yer alıyor.

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir arada! Ünlü isimlerden yorum yağdı... Ne tatlı bir aile tablosu

Son olarak eski eşler Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, dün uzun bir aradan sonra bir araya geldi.

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ oğulları Kuzey’in doğum gününde bir arada! Ünlü isimlerden yorum yağdı... Ne tatlı bir aile tablosu

Büyük oğulları Kuzey'in doğum gününü kutlayan ikiliden Çağla Şıkel, o anları sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi.

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