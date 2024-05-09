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Haberler Galeri Çağla Şıkel küçücük kulübede aç, susuz inzivaya çekildi! 'Karanlık inziva' deneyimini paylaşan Çağla Şıkel: Yaşlanmayı önlüyor...
Giriş Tarihi: 09.05.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 10:56

Çağla Şıkel küçücük kulübede aç, susuz inzivaya çekildi! 'Karanlık inziva' deneyimini paylaşan Çağla Şıkel: Yaşlanmayı önlüyor...

Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle son dönemde katıldığı kamplarla merak uyandırıyor. Daha önce buz dolu fıçıya girerek korkularının üzerine giden Çağla Şıkel son olarak ise bir kulübede aç, susuz 'karanlık inzivaya' çekildi. İşte Çağla Şıkel'in karanlık inziva deneyimi hakkında söyledikleri...

Çağla Şıkel küçücük kulübede aç, susuz inzivaya çekildi! ’Karanlık inziva’ deneyimini paylaşan Çağla Şıkel: Yaşlanmayı önlüyor...

Çağla Şıkel, Kırklareli'nde kendisini 24 saat boyunca bir kulübeye kapattı.

Çağla Şıkel küçücük kulübede aç, susuz inzivaya çekildi! ’Karanlık inziva’ deneyimini paylaşan Çağla Şıkel: Yaşlanmayı önlüyor...

Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor.

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Çağla Şıkel küçücük kulübede aç, susuz inzivaya çekildi! ’Karanlık inziva’ deneyimini paylaşan Çağla Şıkel: Yaşlanmayı önlüyor...

4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle son dönemde katıldığı kamplarla merak uyandırıyor.

Çağla Şıkel küçücük kulübede aç, susuz inzivaya çekildi! ’Karanlık inziva’ deneyimini paylaşan Çağla Şıkel: Yaşlanmayı önlüyor...

Daha önce buz dolu fıçıya girerek korkularının üzerine giden Çağla Şıkel son olarak ise bir kulübede aç, susuz 'karanlık inzivaya' çekildi.

Çağla Şıkel küçücük kulübede aç, susuz inzivaya çekildi! ’Karanlık inziva’ deneyimini paylaşan Çağla Şıkel: Yaşlanmayı önlüyor...

İşte Çağla Şıkel'in karanlık inziva deneyimi hakkında söyledikleri...

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