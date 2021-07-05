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Haberler Galeri Çağla Şıkel'in annesi fit hali ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şıkel'in annesi ile pozuna "Bu nasıl anne Maşallah" yorumları yağdı...
Giriş Tarihi: 05.07.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 12:30

Çağla Şıkel'in annesi fit hali ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şıkel'in annesi ile pozuna "Bu nasıl anne Maşallah" yorumları yağdı...

Çağla Şıkel'in annesini görenler gözlerine inanamadı. Ünlü isimlerin anne ve babalarıyla sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar şaşırtmaya devam ediyor. Türk manken, sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel güzelliği ve medya dünyasındaki başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor. İki çocuk annesi Çağla Şıkel 42 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyor. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle adeta genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel'in annesini görenler "Güzelliğini genlerine borçluymuş" İdemeden edemedi... İşte Çağla Şıkel'in annesi ve diğer ünlü isimlerin anneleri

Çağla Şıkel'in annesi fit hali ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şıkel'in annesi ile pozuna Bu nasıl anne Maşallah yorumları yağdı...

Çağla Şıkel'in annesini görenler gözlerine inanamadı. Ünlü isimlerin anne ve babalarıyla sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar şaşırtmaya devam ediyor.

Çağla Şıkel'in annesi fit hali ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şıkel'in annesi ile pozuna Bu nasıl anne Maşallah yorumları yağdı...

Türk manken, sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel güzelliği ve medya dünyasındaki başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor.

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Çağla Şıkel'in annesi fit hali ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şıkel'in annesi ile pozuna Bu nasıl anne Maşallah yorumları yağdı...

İki çocuk annesi Çağla Şıkel 42 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyor. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle adeta genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel'in annesini görenler "Güzelliğini genlerine borçluymuş" İdemeden edemedi...

Çağla Şıkel'in annesi fit hali ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şıkel'in annesi ile pozuna Bu nasıl anne Maşallah yorumları yağdı...

İşte Çağla Şıkel'in annesi ve diğer ünlü isimlerin anneleri

Çağla Şıkel'in annesi fit hali ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şıkel'in annesi ile pozuna Bu nasıl anne Maşallah yorumları yağdı...

MİRAY DANER

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