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Haberler Galeri 'Çağla Şıkel'in ayakları' görüntüsü sosyal medyada viral oldu! Ünlü modelden yanıt gecikmedi!
Giriş Tarihi: 18.05.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 15:29

'Çağla Şıkel'in ayakları' görüntüsü sosyal medyada viral oldu! Ünlü modelden yanıt gecikmedi!

Çağla Şıkel sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. 4.5 milyon takipçili hesabından günlük hayatından birçok kesit paylaşan Çağla Şıkel özellikle oğulları Kuzey ve Uzay ile geçirdiği eğlenceli anlarla takipçilerinin övgüleri topluyor. İşindeki başarısının yani sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şıkel'in paylaşımları ilgi odağı oluyor. Çağla Şıkel, ayaklarıyla sosyal medyada viral oldu. Sosyal medyada yayınlanan bir fotoğrafta "Çağla Şıkel'in ayakları" notu yer aldı. Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan Çağla, paylaştığı video ile gündem oldu.

’Çağla Şıkel’in ayakları’ görüntüsü sosyal medyada viral oldu! Ünlü modelden yanıt gecikmedi!

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

45 yaşındaki Çağla Şıkel, bu kez Instagram ve X'te (twitter) hızla yayılan bir görüntüyle gündem oldu.

’Çağla Şıkel’in ayakları’ görüntüsü sosyal medyada viral oldu! Ünlü modelden yanıt gecikmedi!

Çağla Şıkel'in ayakları olduğu iddia edilen görüntüyü izleyenler büyük şaşkınlık yaşadı.

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’Çağla Şıkel’in ayakları’ görüntüsü sosyal medyada viral oldu! Ünlü modelden yanıt gecikmedi!
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’Çağla Şıkel’in ayakları’ görüntüsü sosyal medyada viral oldu! Ünlü modelden yanıt gecikmedi!

Video sosyal medyada viral olurken, çok geçmeden 45 yaşındaki modelden kanıt niteliğinde bir paylaşım geldi.

’Çağla Şıkel’in ayakları’ görüntüsü sosyal medyada viral oldu! Ünlü modelden yanıt gecikmedi!

Instagram hesabından yayınladığı videoda ayaklarını gösteren Çağla Şıkel, söz konusu iddiayı yalanlamış oldu.

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