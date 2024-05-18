Ünlü modelin ayaklarının görüntüsü gündem olmuştu! Çağla Şıkel'den açıklama geldi | Video

Çağla Şikel, kendisine ait olduğu iddia edilen ayak görüntüleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.Video sosyal medyada viral olurken, çok geçmeden 45 yaşındaki modelden kanıt niteliğinde bir paylaşım geldi. Instagram hesabından yayınladığı videoda ayaklarını gösteren Çağla Şıkel, böylelikle söz konusu iddiayı yalanlamış oldu.