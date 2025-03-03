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Haberler Galeri Çağla Şıkel’in oğlu Uzay'a yazdığı mesaj görenleri duygulandırdı! "Önce sen sonra sen..."
Giriş Tarihi: 03.03.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 09:36

Çağla Şıkel’in oğlu Uzay'a yazdığı mesaj görenleri duygulandırdı! "Önce sen sonra sen..."

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay, her zaman büyük ilgi görüyor. Sosyal medyada sık sık çocuklarıyla keyifli anlarını paylaşan Şıkel, küçük oğlu Uzay'ın 13. yaş gününü büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamalara önceki akşam başlayan ünlü isim, doğum günü sevincini gün boyu sürdürdü. Oğlunun çocukluk yıllarına ait duygusal kareler paylaşan Çağla Şıkel, yazdıklarıyla da takipçilerini hem duygulandırdı hem de nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Çağla Şıkel’in oğlu Uzay’a yazdığı mesaj görenleri duygulandırdı! Önce sen sonra sen...

Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay her zaman büyük ilgi görüyor. Yakışıklılığı ile sosyal medyanın dikkatini çeken Kuzey, annesinin hesabında sık sık boy gösteriyor.

Çağla Şıkel’in oğlu Uzay’a yazdığı mesaj görenleri duygulandırdı! Önce sen sonra sen...

Şimdilerde annesinin boyunu bile geçen Kuzey mankenlere taş çıkarıyor.

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Çağla Şıkel’in oğlu Uzay’a yazdığı mesaj görenleri duygulandırdı! Önce sen sonra sen...

Diğer oğlu Uzay ise sevimliliği ile takipçilerinin gönlünü kazanıyor.

Çağla Şıkel’in oğlu Uzay’a yazdığı mesaj görenleri duygulandırdı! Önce sen sonra sen...

YENİ YAŞINI BÖYLE KUTLADI!
Çocukarına düşkünlüğü ile de dikkat çeken Çağla Şıkel 13 yaşına giren oğlu Uzay'ı sosyal medya hesabında "Tüm dileklerin gerçek olsun bebeğim" notunu yazdı.

Çağla Şıkel’in oğlu Uzay’a yazdığı mesaj görenleri duygulandırdı! Önce sen sonra sen...

Ardından yaptığı paylaşıma ise "Bugün günlerden UZAY" yazdı.