Giriş Tarihi: 03.03.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
09:36
Çağla Şıkel’in oğlu Uzay'a yazdığı mesaj görenleri duygulandırdı! "Önce sen sonra sen..."
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay, her zaman büyük ilgi görüyor. Sosyal medyada sık sık çocuklarıyla keyifli anlarını paylaşan Şıkel, küçük oğlu Uzay'ın 13. yaş gününü büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamalara önceki akşam başlayan ünlü isim, doğum günü sevincini gün boyu sürdürdü. Oğlunun çocukluk yıllarına ait duygusal kareler paylaşan Çağla Şıkel, yazdıklarıyla da takipçilerini hem duygulandırdı hem de nostaljik bir yolculuğa çıkardı.