Giriş Tarihi: 21.11.2023 07:44 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 07:49

Çağla Şıkel'in sevgilisi Nail Gönenli aile karesine girmişti... Nail Gönenli övgüler yağdırdı: Harika insanlar

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Bir süredir mutlu bir beraberlikleri olan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli çifti evlilik yolunda hızla ilerliyor. Aşıklar son olarak Çağla Şıkel'in annesi Asuman Şıkel'in doğum gününde biraraya gelmişti. Çağla Şıkel çocukları, sevgilisi ve aile bireyleriyle yaptıkları kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Aile pozunda özellikle Nail Gönenli dikkat çekmişti. "Enişte aileye girdi" yorumları yapılan paylaşım sonrası Nail Gönenli'den sevgilisi Çağla Şıkel'in ailesine övgüler yağdı...