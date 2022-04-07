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Haberler Galeri Çağlar Ökten'le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’a yakın dostu Safiye Soyman düğün hediyesi olarak bakın ne aldı!
Giriş Tarihi: 07.04.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 14:19

Çağlar Ökten'le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’a yakın dostu Safiye Soyman düğün hediyesi olarak bakın ne aldı!

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 7. kez evlenmek için 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'EVET' demişti. Çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Seda Sayan, son olarak nikah tarihini de açıklamış, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Seda Sayan ile Safiye Soyman ikilisi sosyal medyada sık sık yüzlerine uyguladıkları filtreler ile dalga konusu oluyor hatta kendileri de bunu espri konusu yapıyor. Safiye Soyman, bugün katıldığı bir magazin programında, yedinci kez dünyaevine girecek olan Seda Sayan'a aldığı hediyeyi açıkladı. Bakın Seda Sayan'ın can dostu Safiye Soyman düğün hediyesi olarak ne aldı…

Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’a yakın dostu Safiye Soyman düğün hediyesi olarak bakın ne aldı!

Safiye Soyman, bugün katıldığı bir magazin programında, yedinci kez dünyaevine girecek olan Seda Sayan'a aldığı hediyeyi açıkladı.

Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’a yakın dostu Safiye Soyman düğün hediyesi olarak bakın ne aldı!

Son günlerdeki değişimiyle adından söz ettiren Safiye Soyman, bir programa konuk oldu.

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Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’a yakın dostu Safiye Soyman düğün hediyesi olarak bakın ne aldı!

Seda Sayan'la eğlenceli halleriyle sık sık adından söz ettiren sanatçı, arkadaşının nikahı hakkında da konuştu.

Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’a yakın dostu Safiye Soyman düğün hediyesi olarak bakın ne aldı!

Yakın arkadaşı Seda Sayan'ın nikah masasına oturacağı Çağlar Ökten'i yere göğe sığdıramayan Soyman, Seda Sayan dopdulu bir insandır.

Çağlar Ökten’le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan’a yakın dostu Safiye Soyman düğün hediyesi olarak bakın ne aldı!

Çok mutlu olsun. Damadı çok sevdim, çok efendi. Birbirlerine çok yakışıyorlar çok da aşıklar. Çağlar çok kültürlü bir çocuk. Seda Sayan, Çağlar'a çok aşık. Tabii bunun karşılığını aldığı için. Seda Sayan'ı her konuda uyardım ve haklı da çıktım. Kendisi çok akıllı bir insan ve düşünür, tartar.

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