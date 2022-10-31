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Haberler Galeri Çalıkuşu'nun Kamuran'ı Kenan Kalav yıllar sonra ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem oldu ‘Yıllar onu teğet geçmiş’
Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 10:45

Çalıkuşu'nun Kamuran'ı Kenan Kalav yıllar sonra ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem oldu ‘Yıllar onu teğet geçmiş’

Rol aldığı Çalıkuşu adlı diziyle şöhreti yakalayan ve uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat süren Kenan Kalav, yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'ın son dönem ünlü jönlerinden olan Kenan Kalav, bir süredir Barcelona'da yaşıyor ve restoran işletmeciliği yapıyor. Oyunculuğa ara veren Kenan Kalav, artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Çalıkuşu'nda Aydan Şener ile başrol olan ve bu dizisiyle gönüllere taht kuran Kenan Kalav sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Sevgilisi ile fotoğrafını paylaşan Kenan Kalav, son haliyle herkesi şaşırttı. İşte yıllara meydan okuyan Kenan Kalav'ın son hali…

Çalıkuşu’nun Kamuran’ı Kenan Kalav yıllar sonra ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem oldu ‘Yıllar onu teğet geçmiş’

Bir süredir Barcelona'da yaşayan ve orada bir restoran sahibi olan Yeşilçam'ın ünlü jönü Kenan Kalav yıllar sonra ortaya çıktı.

Çalıkuşu’nun Kamuran’ı Kenan Kalav yıllar sonra ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem oldu ‘Yıllar onu teğet geçmiş’

Yeşilçam'ın yıldızı Kenan Kalav, geçtiğimiz yıllarda İspanya'ya yerleşmişti. Barcelona'da yaşamaya başlayan Kalav, burada bir restoran açmıştı.

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Çalıkuşu’nun Kamuran’ı Kenan Kalav yıllar sonra ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem oldu ‘Yıllar onu teğet geçmiş’

Kenan Kalav'dan Instagram'da ilk kez sevgilisi ile olan fotoğrafını paylaştı.

Çalıkuşu’nun Kamuran’ı Kenan Kalav yıllar sonra ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem oldu ‘Yıllar onu teğet geçmiş’

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isim Kenan Kalav'dan Instagram'da sevgilisi Rosa ile olan fotoğrafını paylaştı.

Çalıkuşu’nun Kamuran’ı Kenan Kalav yıllar sonra ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem oldu ‘Yıllar onu teğet geçmiş’

Öte yandan Kenan Kalav'ın yeni hali de bir hayli şaşırttı.

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