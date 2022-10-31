Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:44 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 10:45

Çalıkuşu'nun Kamuran'ı Kenan Kalav yıllar sonra ortaya çıktı! Sosyal medyada gündem oldu ‘Yıllar onu teğet geçmiş’

Rol aldığı Çalıkuşu adlı diziyle şöhreti yakalayan ve uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat süren Kenan Kalav, yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'ın son dönem ünlü jönlerinden olan Kenan Kalav, bir süredir Barcelona'da yaşıyor ve restoran işletmeciliği yapıyor. Oyunculuğa ara veren Kenan Kalav, artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Çalıkuşu'nda Aydan Şener ile başrol olan ve bu dizisiyle gönüllere taht kuran Kenan Kalav sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Sevgilisi ile fotoğrafını paylaşan Kenan Kalav, son haliyle herkesi şaşırttı. İşte yıllara meydan okuyan Kenan Kalav'ın son hali…