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Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilde aşka geldi!
Giriş Tarihi: 26.08.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 10:01

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilde aşka geldi!

Hande Ataizi, Benjamin Harvey'den olan oğlu Aslan Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum tatili devam ediyor. Güzel oyuncu Hande Ataizi 47 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Bodrum'da sevgilisi ve oğlu ile tatiline devam eden Hande Ataizi, tatilde de spor yapmayı ihmal etmiyor. Hande Ataizi, 37 derece sıcağa rağmen Dinç Aydoğdu ile 1.5 saat antrenman yapıyor. Hande Ataizi "Spor benim hayatım. Beş gün bile yapmazsam, kendimi çok kötü hissedirim" demişti. 47 yaşındaki oyuncu, pandemi nedeniyle bir türlü nikah masasına oturamadığı Dinç Aydoğdu'nun spor salonundan bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Hande, genç sevgilisi için şu ilginç notu düştü: "Koyduğum postla gaza gelen Dinç hem kilodan, hem de karakterden verdi!"

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilde aşka geldi!

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi sevgilisi ve oğlu ile Bodrum'da tatilde. Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi ile pozlarını sosyal medyadan paylaşan Hande Ataizi düzgün fiziği ile övgüler topluyor.

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilde aşka geldi!

Hande Ataizi fit hali ile genç kızlara taş çıkartıyor. Özellikle bacak kasları dikkat çeken Hande Ataizi formunu spora borçlu.

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Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilde aşka geldi!

Hande Ataizi, 37 derece sıcağa rağmen Dinç Aydoğdu ile 1.5 saat antrenman yapıyor.

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilde aşka geldi!

Hande Ataizi "Spor benim hayatım. Beş gün bile yapmazsam, kendimi çok kötü hissedirim" demişti.

Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilde aşka geldi!

Hande Ataizi malum; yaz-kış, yağmur-çamur demeden spor yapanlardan.

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