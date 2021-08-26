Camdaki Kız’ın Cana’sı Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilde aşka geldi!

Hande Ataizi, Benjamin Harvey'den olan oğlu Aslan Leon ve sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Bodrum tatili devam ediyor. Güzel oyuncu Hande Ataizi 47 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkartıyor. Bodrum'da sevgilisi ve oğlu ile tatiline devam eden Hande Ataizi, tatilde de spor yapmayı ihmal etmiyor. Hande Ataizi, 37 derece sıcağa rağmen Dinç Aydoğdu ile 1.5 saat antrenman yapıyor. Hande Ataizi "Spor benim hayatım. Beş gün bile yapmazsam, kendimi çok kötü hissedirim" demişti. 47 yaşındaki oyuncu, pandemi nedeniyle bir türlü nikah masasına oturamadığı Dinç Aydoğdu'nun spor salonundan bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Hande, genç sevgilisi için şu ilginç notu düştü: "Koyduğum postla gaza gelen Dinç hem kilodan, hem de karakterden verdi!"