Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik’ten dikkat çeken itiraf! Yıllar sonra sesi titreyerek açıkladı!

"Hayat Şarkısı" dizisiyle yıldızı parlayan, şimdilerde rol aldığı "Camdaki Kız" ile sevenlerinden tam not alan oyuncu Burcu Biricik, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Özel hayatıyla da merak edilen Burcu Biricik 2011 yılında katıldığı Artiz Mektebi yarışmasıyla gönüllere taht kurmuştu. Burcu Biricik, son olarak katıldığı programda hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Biricik, özel hayatıyla ilgili şaşırtan bir itirafta bulunarak babasını hiç tanımadığını açıkladı. Güzel oyuncunun konuşurken zorlanması dikkatlerden kaçmadı.