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Haberler Galeri Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu aşkını ilan etti! İşte kendisinden 5 yaş büyük sevgilisi...
Giriş Tarihi: 07.08.2022 15:41 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 15:58

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu aşkını ilan etti! İşte kendisinden 5 yaş büyük sevgilisi...

Burcu Biricik ile başrollerini paylaştığı "Camdaki Kız" dizisinin Sedat'ı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, ilk olarak Kırmızı Oda'daki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Oyunculuktaki başarısıyla zirveye emin adımlarla tırmanan Feyyaz Şerifoğlu'nun, sır gibi sakladığı ünlü sevgilisi ortaya çıktı. Şerifoğlu, ilişkisini romantik bir kareyle herkese ilan etti. İşte Şerifoğlu'nun kendisinden 5 yaş büyük sevgilisi...

Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu aşkını ilan etti! İşte kendisinden 5 yaş büyük sevgilisi...

O Ses Türkiye yarışmasıyla ekran macerasına başlayan, Kırmızı Oda dizisindeki can karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Feyyaz Şerifoğlu, şimdilerde Burcu Biricik ile başrolünü paylaştığı Camdaki Kız dizisinde Sedat rolüyle boy gösteriyor.

Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu aşkını ilan etti! İşte kendisinden 5 yaş büyük sevgilisi...

Burcu Biricik ile Kırmızı Oda dizisindeki performansıyla adını duyuran Şerifoğlu, yine Burcu Biricik ile başrolü Camdaki Kız dizisinde paylaşıyor.

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Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu aşkını ilan etti! İşte kendisinden 5 yaş büyük sevgilisi...

Şerifoğlu kariyeri kadar özel hayatıyla da takipçilerinin kadrjında.

Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu aşkını ilan etti! İşte kendisinden 5 yaş büyük sevgilisi...

Özel hayatı merak konusu olan Şerifoğlu, gönlünü güzel spikere kaptırdı.

Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu aşkını ilan etti! İşte kendisinden 5 yaş büyük sevgilisi...

31 yaşındaki ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı.

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