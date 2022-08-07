Giriş Tarihi: 07.08.2022 15:41
Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
15:58
Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu aşkını ilan etti! İşte kendisinden 5 yaş büyük sevgilisi...
Burcu Biricik ile başrollerini paylaştığı "Camdaki Kız" dizisinin Sedat'ı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, ilk olarak Kırmızı Oda'daki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Oyunculuktaki başarısıyla zirveye emin adımlarla tırmanan Feyyaz Şerifoğlu'nun, sır gibi sakladığı ünlü sevgilisi ortaya çıktı. Şerifoğlu, ilişkisini romantik bir kareyle herkese ilan etti. İşte Şerifoğlu'nun kendisinden 5 yaş büyük sevgilisi...