Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal'dan Günaydın'a özel açıklamalar! "Dizideki olaylar başımıza gelse perişan olurduk"

Kendisine kurulan komployu ortaya çıkarmak için ortadan kayboluyor 'Mehmet'. Kendinizi onun yerine koysanız... İnsanın yaşarken tüm ailesinden sevdiklerinden uzak olması nasıl?

Dizi karakterlerinin başına gelenler bizim başımıza gelse perişan olurduk herhalde. İnsanın en korktuğu şey sevdikleriyle sınanmaktır bence. Bu kadar yoğun olmasa da benzer zorluklarla karşılaşanlar mutlaka vardır. Ben 'Mehmet Musluoğlu' olmak istemezdim tabii ki. Ailesine olan bağlılığı, mücadelesi çok etkileyici. Ama yaşadığı acılara dayanmak kolay değil.