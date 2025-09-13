Can Borcu'nun Mehmet'i Bülent İnal'dan Günaydın'a özel açıklamalar! "Dizideki olaylar başımıza gelse perişan olurduk"

TİYATRO BENİ DİNLENDİRİYOR
En son okuduğunuz kitap?
Agota Kristof'un 'Büyük Defter/ Kanıt/ Üçüncü Yalan'ı.
En sevdiğiniz tatil beldesi?
Her yıl yeni bir yeri keşfetmeyi seviyoruz. Çok yer var dünyada. Ama Türkiye'de en çok Kaş diyebilirim. Hem dalış yaptığımız için hem muhteşem denizi için hem de çok sevdiğimiz dostlarımız olduğu için.
Hayatınızın olmazsa olmazları?
Ailem, işim, dostlarım, yeni yerler, yeni yemekler, bitmeyen hayaller, sessizlik, düşünmek.
Repo gününüzü neye ayırırsınız?
Repo günlerimi eşime, çocuğuma, kendime ayırırım. Şu aralar Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler adlı tiyatro oyunumuz var. Bazen repo günlerim oyuna denk geliyor. Tiyatro çok iş gibi gelmiyor. Beni dinlendiriyor. Keyif alıyorum.
MUTSUZLUĞUN EN BÜYÜK SEBEPLERİNDEN BİRİ SOSYAL MEDYA
Herkes başkasının hayatını gözetler oldu. Kendisini farklı gösterme çabası içinde ve başkalarıyla kendini kıyaslama hat safhada. Gençleri bunun etkisinden nasıl koruruz?
Mutsuzluğun en büyük sebeplerinden biri haline geldi sosyal medya. Çok eğlendiğimizi düşündüğümüz mecra bizde derin bir yalnızlık ve mutsuzluk bırakıyor. Öncelikle ailelerin kendini eğitmesi gerekir. Çocuklara yol gösterecek aileler sosyal medyanın içinde kaybolmuş durumda. Kendi yapamadığını çocuğuna yaptıramaz, yol gösteremez. Dediğim gibi çok hızlı ve vahşice girdi hayatımıza.