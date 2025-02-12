Can dostuydu! MFÖ gurubundan Mazhar Alanson'un vefat eden Özkan Uğur'a duygusal sözleri yürekleri dağladı... "Onun varlığı olmayınca olmuyor"

MFÖ, grubu 2023 yılında Fuat Özkan'ın vefatıyla derinden bir üzüntü yaşamıştı. Ani ölümün ardından diğer grup üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner acılarını yaşarak gözlerden uzak kalmışlardı. Fakat Alanson geçtiğimiz gün bir televizyon programına konuk oldu ve yakın dostu Özkan Uğur hakkında ilk kez konuştu.