Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
09:12
Can dostuydu! MFÖ gurubundan Mazhar Alanson'un vefat eden Özkan Uğur'a duygusal sözleri yürekleri dağladı... "Onun varlığı olmayınca olmuyor"
'Ele Güne Karşı' 'Hep Yaşın 19' 'Olduramadım' ve daha birbirinden güzel şarkıları hayatımıza katan MFÖ grubu, 2023 tarihinde unutulmaz bir acı yaşadı... Grup üyelerinden Özkan Uğur, yaşadığı sağlık sorunlarına yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Mazhar Alanson ve Fuat Güner, bu ölümün ardından sessizliklerini korumuş ve bir süre gözlerden uzak kalmışlardı. Fakat Alanson, geçtiğimiz gün bir programa konuk olarak can dostu Özkan Uğur hakkında ilk kez konuştu.