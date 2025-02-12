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Haberler Galeri Can dostuydu! MFÖ gurubundan Mazhar Alanson'un vefat eden Özkan Uğur'a duygusal sözleri yürekleri dağladı... "Onun varlığı olmayınca olmuyor"
Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:50 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 09:12

Can dostuydu! MFÖ gurubundan Mazhar Alanson'un vefat eden Özkan Uğur'a duygusal sözleri yürekleri dağladı... "Onun varlığı olmayınca olmuyor"

'Ele Güne Karşı' 'Hep Yaşın 19' 'Olduramadım' ve daha birbirinden güzel şarkıları hayatımıza katan MFÖ grubu, 2023 tarihinde unutulmaz bir acı yaşadı... Grup üyelerinden Özkan Uğur, yaşadığı sağlık sorunlarına yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Mazhar Alanson ve Fuat Güner, bu ölümün ardından sessizliklerini korumuş ve bir süre gözlerden uzak kalmışlardı. Fakat Alanson, geçtiğimiz gün bir programa konuk olarak can dostu Özkan Uğur hakkında ilk kez konuştu.

Can dostuydu! MFÖ gurubundan Mazhar Alanson’un vefat eden Özkan Uğur’a duygusal sözleri yürekleri dağladı... Onun varlığı olmayınca olmuyor

MFÖ, grubu 2023 yılında Fuat Özkan'ın vefatıyla derinden bir üzüntü yaşamıştı. Ani ölümün ardından diğer grup üyeleri Mazhar Alanson ve Fuat Güner acılarını yaşarak gözlerden uzak kalmışlardı. Fakat Alanson geçtiğimiz gün bir televizyon programına konuk oldu ve yakın dostu Özkan Uğur hakkında ilk kez konuştu.

Can dostuydu! MFÖ gurubundan Mazhar Alanson’un vefat eden Özkan Uğur’a duygusal sözleri yürekleri dağladı... Onun varlığı olmayınca olmuyor

"ONUN VARLIĞI OLMAYINCA OLMUYOR"

Alanson, "O'nun varlığı... Yanımızda çocuk aynı notaları, aynı şeyi çalıyor ama, onun varlığı olmayınca olmuyor. Birbirimizi çok tamamlıyorduk, doğru insanlar birbirini buldu.

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Can dostuydu! MFÖ gurubundan Mazhar Alanson’un vefat eden Özkan Uğur’a duygusal sözleri yürekleri dağladı... Onun varlığı olmayınca olmuyor

"ÖZKAN ARAMIZDA BİR YAPIŞTIRICIYDI"

Farklılıklardan çıktı MFÖ. Örnektik biz. 3 kişinin beste yapması korkunç zor bir şeydir, dokunurdu Özkan, müthişti o konuda. Özkan, Fuat'la aramızda bir yapıştırıcıydı.

Can dostuydu! MFÖ gurubundan Mazhar Alanson’un vefat eden Özkan Uğur’a duygusal sözleri yürekleri dağladı... Onun varlığı olmayınca olmuyor

"BAŞKA PROJELER DÜŞÜNÜYORUZ"

O yapıştırıcı gidince şimdi bakalım nasıl olacak? Konserler şeklinde değil de başka proje düşünüyoruz. Konserlere ara vermek durumundayız" dedi.

Can dostuydu! MFÖ gurubundan Mazhar Alanson’un vefat eden Özkan Uğur’a duygusal sözleri yürekleri dağladı... Onun varlığı olmayınca olmuyor

Öte yandan Mazhar Alanson'un yakın dostunun ardından kızı kızı Eda Alanson'un kaybıyla da zor günler geçirmişti. Genç kadın, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 50 yaşında hayata veda etmişti.

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