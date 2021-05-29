Giriş Tarihi: 29.05.2021 14:24Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 14:28
Can Yaman ve Diletta Leotta aşk tazeliyor! Can Yaman'a ihanet ettiği konuşulan Diletta Leotta sosyal medya hesabından paylaştı
Ünlü oyuncu Can Yaman, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminde adından söz ettiriyor. İtalyan spiker Diletta Leotta ile bir süredir aşk yaşayan Can Yaman, sevgilisine evlilik teklifi etmişti. Ancak ikilinin ilişkisine son dönemde gölge düştü, Diletta Leotta'nın Can Yaman'a ihanet ettiği iddia edildi. İhanet iddialarını kulak arkası eden çift, aşk pozlarını sosyal medyada yayınlamaya devam ediyor. Son olarak İtalyan güzel, Yaman'la çektiği bir videoyu Instagram'dan yayınladı. İkilinin paylaşımı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.