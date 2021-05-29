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Haberler Galeri Can Yaman ve Diletta Leotta aşk tazeliyor! Can Yaman'a ihanet ettiği konuşulan Diletta Leotta sosyal medya hesabından paylaştı
Giriş Tarihi: 29.05.2021 14:24 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 14:28

ve aşk tazeliyor! Can Yaman'a ihanet ettiği konuşulan Diletta Leotta sosyal medya hesabından paylaştı

Ünlü oyuncu , son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminde adından söz ettiriyor. İtalyan spiker ile bir süredir aşk yaşayan Can Yaman, sevgilisine evlilik teklifi etmişti. Ancak ikilinin ilişkisine son dönemde gölge düştü, Diletta Leotta'nın Can Yaman'a ihanet ettiği iddia edildi. İhanet iddialarını kulak arkası eden çift, aşk pozlarını sosyal medyada yayınlamaya devam ediyor. Son olarak İtalyan güzel, Yaman'la çektiği bir videoyu Instagram'dan yayınladı. İkilinin paylaşımı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Can Yaman ve Diletta Leotta aşk tazeliyor! Can Yaman'a ihanet ettiği konuşulan Diletta Leotta sosyal medya hesabından paylaştı

Ünü Türkiye sınırlarını aşan, özellikle İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu , son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Can Yaman ve Diletta Leotta aşk tazeliyor! Can Yaman'a ihanet ettiği konuşulan Diletta Leotta sosyal medya hesabından paylaştı

Aşk orucunu İtalyan spiker ile bozan , kısa süreli ilişkisini ciddiye taşımıştı.

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Can Yaman ve Diletta Leotta aşk tazeliyor! Can Yaman'a ihanet ettiği konuşulan Diletta Leotta sosyal medya hesabından paylaştı

'ya evlilik teklifi eden yakışıklı oyuncu, son günlerde ise ihanet iddialarıyla adından söz ettiriyor.

Can Yaman ve Diletta Leotta aşk tazeliyor! Can Yaman'a ihanet ettiği konuşulan Diletta Leotta sosyal medya hesabından paylaştı

Leotta'nın öpüşme fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından tüm gözlerin üzerinde olduğu oyuncu, ilişkisini sürdürmeye devam ediyor.

Can Yaman ve Diletta Leotta aşk tazeliyor! Can Yaman'a ihanet ettiği konuşulan Diletta Leotta sosyal medya hesabından paylaştı

geçen günlerde iddialara kulak tıkayarak sevgilisiyle birlikte tatile çıkmıştı. Instagram'dan yeni bir paylaşımda bulunan Yaman, "Birlikteyiz, mutluyuz" mesajı vermişti.

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