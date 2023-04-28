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Haberler Galeri Can Yaman yine bir spor spikerine gönlünü kaptırdı! Radarına bu kez İspanyol güzeli aldı...
Giriş Tarihi: 28.04.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 16:13

Can Yaman yine bir spor spikerine gönlünü kaptırdı! Radarına bu kez İspanyol güzeli aldı...

Bir döneme damga vuran "Erkenci Kuş" dizisi ile ününe ün katan yakışıklı oyuncu Can Yaman, şimdilerde İtalya'da kariyerini sürdürüyor. Özel hayatındaki gelişmeler ile sık sık magazin gündeminde boy gösteren Yaman, bir dönem İtalyan spiker Diletta Leotta ile doludizgin aşk yaşamıştı. Diletta Leotta ile evlenmesi beklenirken ayrılık kararı alan oyuncu, şimdilerde yine bir spor spikerine gönlünü kaptırdı. İddiaya göre İspanyol spiker, sosyal medya aracılığıyla hayranı olduğu Can Yaman ile tanıştı ve ikili arasında bir aşk başladı. İşte tüm detaylar...

Can Yaman yine bir spor spikerine gönlünü kaptırdı! Radarına bu kez İspanyol güzeli aldı...

Ünlü oyuncu Can Yaman, Türkiye'de yakaladığı çıkışı İtalya'da sürdürüyor. Yaman, yer aldığı projelerle olduğu kadar yaşadığı özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Can Yaman yine bir spor spikerine gönlünü kaptırdı! Radarına bu kez İspanyol güzeli aldı...

Bir dönem Diletta Leotta ile ciddi bir ilişki yaşayan ve evliliğin kıyısından dönen Can Yaman'ın, şimdilerde İspanyol spiker Eva Gini ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

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Can Yaman yine bir spor spikerine gönlünü kaptırdı! Radarına bu kez İspanyol güzeli aldı...

2. Sayfa magazin programında ikilinin aşk yaşadığı haberi yer aldı.

Can Yaman yine bir spor spikerine gönlünü kaptırdı! Radarına bu kez İspanyol güzeli aldı...

İddialara göre Instagram'daki dekolteli pozlarıyla dikkat çeken Gini, sosyal medya aracılığıyla hayranı olduğu Can Yaman'la tanıştı ve ikili arasında bir aşk başladı.

Can Yaman yine bir spor spikerine gönlünü kaptırdı! Radarına bu kez İspanyol güzeli aldı...

'Sandokan' adlı dizinin çekimleri için uzun süredir İtalya'da olan Can Yaman, kendisinden iki yaş küçük Diletta Leotta'dan ayrıldıktan sonra Francesca Chillemi ile beraber olmuştu.

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