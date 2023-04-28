Giriş Tarihi: 28.04.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 16:13

Can Yaman yine bir spor spikerine gönlünü kaptırdı! Radarına bu kez İspanyol güzeli aldı...

Bir döneme damga vuran "Erkenci Kuş" dizisi ile ününe ün katan yakışıklı oyuncu Can Yaman, şimdilerde İtalya'da kariyerini sürdürüyor. Özel hayatındaki gelişmeler ile sık sık magazin gündeminde boy gösteren Yaman, bir dönem İtalyan spiker Diletta Leotta ile doludizgin aşk yaşamıştı. Diletta Leotta ile evlenmesi beklenirken ayrılık kararı alan oyuncu, şimdilerde yine bir spor spikerine gönlünü kaptırdı. İddiaya göre İspanyol spiker, sosyal medya aracılığıyla hayranı olduğu Can Yaman ile tanıştı ve ikili arasında bir aşk başladı. İşte tüm detaylar...