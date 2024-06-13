Giriş Tarihi: 13.06.2024 09:11
'Canım Kardeşim' filmiyle milyonları ağlatmıştı! Yeşilçam'ın minik yeteneği Kahraman Kıral şimdi 59 yaşında! İşte son hali...
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman Kıral şimdi ne yapıyor? Yılların eskitemediği filmlerin yıldız isimlerinin birçoğu hayatta yokken bazılarını ise tanımak artık çok zor. Sosyal medyada Yeşilçam'ın minik yetenekleri son halleriyle oldukça merak ediliyor. 'Canım Kardeşim' filminde canlandırdığı karakterle milyonları ağlatan Kahraman Kıral da bu isimlerden biri oldu. Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bırakmıştı. Canım Kardeşim, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla tanınan çocuk yıldız şimdilerde 59 yaşında. İşte Kahraman Kıral'ın son hali...