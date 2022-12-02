Çaycı Hüseyin'in Emine’si Melek Şahin "Bu sen olamazsın" dedirtti! Çocuklar Duymasın'ın Emine'sini siz bir de şimdi görün!

Giriş Tarihi: 02.12.2022 10:07

Ekranların unutulmaz dizilerinden Çocuklar Duymasın da bir çok isim hayat verdiği karakterle adeta hafızalara kazındı. Bu isimlerden biri de Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin. Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin'in eşi ve Meltem ile Haluk'un evlerindeki yardımcıları Emine'yi canlandıran başarılı oyuncu Melek Şahin şimdi ne yapıyor? Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin verdiği bir röportaj ile hakkında merak edilenleri açıklamıştı. Normalde olduğu kişi olarak Emine hayranlarını şaşırtan Melek Şahin "Bir röportajınızda sokakta sizi görenlerin tanımadığını söylüyorsunuz. O durum hâlâ geçerli mi?" sorusuna "Evet, tanımıyor. Tanıyanlar azınlıkta ama tanınmıyor olmaktan rahatsız değilim. İnsanların tepkisi 'Sanki sizi bir yerden tanıyorum' cümlesi ile başlıyor..." yanıtını vermişti. İşte Çaycı Hüseyin'in Emine'si Melek Şahin'in son hali...