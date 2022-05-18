Giriş Tarihi: 18.05.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 12:36

Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin'in doğum gününü böyle kutladı! Siyah beyaz pozuyla aşkını haykırdı!

atv ekranlarının sevilen dizisi Destan'ın Akkız'ı güzel oyuncu Ebru şahin, milli basketbolcu Cedi Osman ile uzun süredir ilişki yaşıyor. Geçtiğimiz Eylül ayında evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çift, nikâh masasına oturmak için gün sayıyor. Aşkları dolu dizgin devam eden Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, mutlu anlarını da takipçileriyle paylaşıyor. Cedi Osman, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımıyla sevgilisi Ebru Şahin'in doğum gününü kutladı. Cedi Osman, Şahin'e olan aşkını bir kez daha haykırdı. Ünlü oyuncu Ebru Şahin ise sevgilisinin bu paylaşımına kayısız kalmadı ve romantik bir yorumda bulundu. İşte ayrıntılar...