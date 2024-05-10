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Haberler Galeri Cem Yılmaz ve Necla Karahalil aşkı bitti! Birbirlerini takipten çıktılar...
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 10:14

Cem Yılmaz ve Necla Karahalil aşkı bitti! Birbirlerini takipten çıktılar...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Özel hayatıyla adından sıkça adından söz ettiriyor. Eski eşi Ahu Yağtu'dan bir oğlu olan Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi uzun süre konuşulmuştu. Bir süredir adı aşk dedikodularına karışmayan 50 yaşındaki Cem Yılmaz yeni aşka yelken açmıştı. Yılmaz'ın pilates ve yemek videolarıyla tanınan dijital içerik üreticisi Necla Karahalil ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ancak Cem Yılmaz'ın bu ilişkisi de kısa sürdü. Yılmaz ile Karahalil ayrıldı, birbirlerini takipten çıktılar...

Cem Yılmaz ve Necla Karahalil aşkı bitti! Birbirlerini takipten çıktılar...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Eski eşi Ahu Yağtu'nun yanı sıra Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile ilişkisi uzun süre konuşuldu. Bir süredir ise adı herhangi bir aşk dedikodularına karışmıyordu. Ancak gizemli bir paylaşım, Yılmaz'ın yeni bir aşka yelken açtığını gözler önüne serdi.

Cem Yılmaz ve Necla Karahalil aşkı bitti! Birbirlerini takipten çıktılar...

Sosyal medya hesabından, "O kadar'" notuyla paylaştığı fotoğraftaki topuklu ayakkabının sahibi merak konusu olmuştu.

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Cem Yılmaz ve Necla Karahalil aşkı bitti! Birbirlerini takipten çıktılar...

Oklar ise bir süredir barışacakları gözüyle bakılan Sarıkaya'ya çevrilmişti. Ancak Sarıkaya, Bali'den fotoğraflar paylaşarak karedeki kadının kendisinin olmadığını ispatlamıştı.

Cem Yılmaz ve Necla Karahalil aşkı bitti! Birbirlerini takipten çıktılar...

Fotoğraftaki kişinin pilates ve yemek videolarıyla tanınan dijital içerik üreticisi Necla Karahalil olduğu ortaya çıkmıştı.

Cem Yılmaz ve Necla Karahalil aşkı bitti! Birbirlerini takipten çıktılar...

Yılmaz, bu kez pilates eğitmeni Necla Karahalil ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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