Cem Yılmaz ve Necla Karahalil aşkı bitti! Birbirlerini takipten çıktılar...

Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
10:14
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Özel hayatıyla adından sıkça adından söz ettiriyor. Eski eşi Ahu Yağtu'dan bir oğlu olan Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi uzun süre konuşulmuştu. Bir süredir adı aşk dedikodularına karışmayan 50 yaşındaki Cem Yılmaz yeni aşka yelken açmıştı. Yılmaz'ın pilates ve yemek videolarıyla tanınan dijital içerik üreticisi Necla Karahalil ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ancak Cem Yılmaz'ın bu ilişkisi de kısa sürdü. Yılmaz ile Karahalil ayrıldı, birbirlerini takipten çıktılar...