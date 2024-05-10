Cem Yılmaz ve Necla Karahalil aşkı bitti! Birbirlerini takipten çıktılar...

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Eski eşi Ahu Yağtu'nun yanı sıra Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile ilişkisi uzun süre konuşuldu. Bir süredir ise adı herhangi bir aşk dedikodularına karışmıyordu. Ancak gizemli bir paylaşım, Yılmaz'ın yeni bir aşka yelken açtığını gözler önüne serdi.