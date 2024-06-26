Giriş Tarihi: 26.06.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
21:46
Cemiyet dünyasını sarsan olayda yeni gelişme! Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı hakkında iddianame hazırlandı
72 yaşındaki Kaya Sabancı ile Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı arasındaki olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. Olaya ilişkin Vedat Aşçı ve Kaya Sabancı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Kaya Sabancı'nın Aşçı'ya yönelik basit yaralama ve hakaret eylemleriyle ilgili kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu belirtildi.