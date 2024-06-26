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Haberler Galeri Cemiyet dünyasını sarsan olayda yeni gelişme! Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı hakkında iddianame hazırlandı
Giriş Tarihi: 26.06.2024 21:46 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 21:46

Cemiyet dünyasını sarsan olayda yeni gelişme! Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı hakkında iddianame hazırlandı

72 yaşındaki Kaya Sabancı ile Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı arasındaki olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. Olaya ilişkin Vedat Aşçı ve Kaya Sabancı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Kaya Sabancı'nın Aşçı'ya yönelik basit yaralama ve hakaret eylemleriyle ilgili kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu belirtildi.

Halit TURAN
Cemiyet dünyasını sarsan olayda yeni gelişme! Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı hakkında iddianame hazırlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy'de bulunan Mandarin Otel ve tatil sitesinin içinde evi bulunan 72 yaşındaki Kaya Sabancı ile Mandarin Otel'in sahibi Vedat Aşçı arasında yaşanan olayın yankıları sürüyor.

Cemiyet dünyasını sarsan olayda yeni gelişme! Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı hakkında iddianame hazırlandı

Olayla ilgili kavgaya karışan tarafların ve tanıkların ifadelerinin alınmasının ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Vedat Aşçı hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açıldı.

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Cemiyet dünyasını sarsan olayda yeni gelişme! Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı hakkında iddianame hazırlandı

Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Kaya Sabancı'nın Vedat Aşçı'ya hakaretleri nedeniyle verilecek cezada Türk Ceza Kanunu'na göre haksız tahrik indirim hükümlerinin uygulanması istendi.

Cemiyet dünyasını sarsan olayda yeni gelişme! Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı hakkında iddianame hazırlandı

KAYA SABANCI'YA DA BASİT YARALAMA VE HAKARET SUÇUNDAN İDDİANAME

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından Kaya Sabancı'nın şüpheli olarak yer aldığı iddianame hazırlandı.

Cemiyet dünyasını sarsan olayda yeni gelişme! Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı hakkında iddianame hazırlandı

İddianamede, Kaya Sabancı'nın Aşçı'ya yönelik basit yaralama ve hakaret eylemleriyle ilgili kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu belirtildi.

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