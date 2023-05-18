Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si şarkıcı Hadise’nin adeta kopyası oldu! Belemir Temizsoy’un değişimi ağızları açık bıraktı...

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinin Ayşe'si olarak bilinen Belemir Temizsoy aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki gören şarkıcı Hadise zannediyor. Geçtiğimiz yıl sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topluyor. YouTube kanalına makyaj videoları çeken Belemir Temizsoy şarkıcı Hadise'ye olan benzerliğiyle ağızları açık bıraktı. Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy değişimi ile dudak uçuklattı. İşte Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy'un son hali...