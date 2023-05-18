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Haberler Galeri Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si şarkıcı Hadise'nin adeta kopyası oldu! Belemir Temizsoy'un değişimi ağızları açık bıraktı...
Giriş Tarihi: 18.05.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 13:33

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si şarkıcı Hadise'nin adeta kopyası oldu! Belemir Temizsoy'un değişimi ağızları açık bıraktı...

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinin Ayşe'si olarak bilinen Belemir Temizsoy aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki gören şarkıcı Hadise zannediyor. Geçtiğimiz yıl sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topluyor. YouTube kanalına makyaj videoları çeken Belemir Temizsoy şarkıcı Hadise'ye olan benzerliğiyle ağızları açık bıraktı. Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy değişimi ile dudak uçuklattı. İşte Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy'un son hali...

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si şarkıcı Hadise’nin adeta kopyası oldu! Belemir Temizsoy’un değişimi ağızları açık bıraktı...

Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy'un değişimi ise ağızları açık bıraktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Belemir Temizsoy'un paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor.

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si şarkıcı Hadise’nin adeta kopyası oldu! Belemir Temizsoy’un değişimi ağızları açık bıraktı...

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile dikkat çekti.

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Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si şarkıcı Hadise’nin adeta kopyası oldu! Belemir Temizsoy’un değişimi ağızları açık bıraktı...

Yıllar sonra bir araya gelen Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etmişlerdi.

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si şarkıcı Hadise’nin adeta kopyası oldu! Belemir Temizsoy’un değişimi ağızları açık bıraktı...

İşte Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'sinin son halleri...

Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si şarkıcı Hadise’nin adeta kopyası oldu! Belemir Temizsoy’un değişimi ağızları açık bıraktı...

Değişimi ile Hadise'ye benzetilen Belemir Temizsoy sosyal medyada da oldukça aktif.

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